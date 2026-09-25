Urban miał inny plan na Czubaka. Przeszkodził mu Lewandowski

Karol Czubak nie dostał powołania na trwające zgrupowanie. Co więcej, gdy debiutował w czerwcu, zagrał jedynie kilka minut. Sebastian Staszewski na kanale Meczyki.pl ujawnił, że plan Jana Urbana był zupełnie inny, lecz przeszkodził mu Robert Lewandowski.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zablokował Czubaka. Urban chciał go sprawdzić

Tydzień temu selekcjoner reprezentacji Polski ogłosił powołania na wrześniowo-październikowe zgrupowanie. Jan Urban zdecydował się na kilka niespodzianek w składzie, a jedną z największych był brak Karola Czubaka. Przypomnijmy, że napastnik Motoru Lublin debiutował z orzełkiem na piersi w czerwcu podczas meczu z Nigerią. Zagrał jednak tylko kilka minut, przez co nie mógł pokazać swoich umiejętności.

Okazuje się jednak, że Urban miał zupełnie inny plan na napastnika. Chciał go sprawdzić w większym wymiarze czasowym, ale na drodze stanął Robert Lewandowski. „Wszyscy o tym opowiadają, ale to jest trochę inna historia. Czubak miał dostać 30 minut, ale nie zgodził się na to Robert Lewandowski, który chciał zostać na boisku„ – ujawnił Sebastian Staszewski na kanale Meczyki.pl.

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Czubak miał wejść w 60. minucie za Roberta Lewandowskiego i cierpliwie czekał na swoją szansę. Kapitan reprezentacji Polski dał jednak sygnał selekcjonerowi, że nie chce schodzić z boiska. Finalnie skończyło się tak, że na murawie zameldował się dopiero w 89. minucie.

– W 60. minucie miała być zmiana, Czubak czekał, żeby wejść. Selekcjoner popatrzył na Roberta, a on pokazał „spokojnie” – dodał dziennikarz.

Co ciekawe, Czubak to najskuteczniejszy polski piłkarza w PKO BP Ekstraklasie. Tym bardziej dziwić może fakt, że selekcjoner na niego nie postawił w Lidze Narodów. Jego zdaniem zawodnikowi wciąż trochę brakuje do poziomu reprezentacji.