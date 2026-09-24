Wisła Kraków ogłasza. Taka przyszłość czeka kluczowego piłkarza

Wisła Kraków ogłosiła ważną wiadomość dla kibiców. Kontrakt z klubem przedłużył Jakub Krzyżanowski. Nowa umowa będzie obowiązywała do 2030 roku. Latem był łączony z zagranicznym transferem.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Krzyżanowski podpisał nowy kontrakt z Wisłą Kraków

Wisła Kraków ma aktualnie trzy tygodnie przerwy ze względu na start rozgrywek Ligi Narodów. Na początku sezonu podopieczni Mariusza Jopa spisują się bardzo dobrze, dzięki czemu zajmują wysokie 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Jedną z wyróżniających się postaci w drużynie jest Jakub Krzyżanowski. Utalentowany obrońca to nie tylko kluczowy piłkarz, ale także wielka nadzieja na przyszłość.

Już latem Krzyżanowski cieszył się dużym zainteresowaniem. Pytała o niego m.in. Slavia Praga, czyli regularny uczestnik Ligi Mistrzów. Finalnie do transferu nie doszło, a kibice Białej Gwiazdy mogą podziwiać grę i obserwować rozwój 20-letniego zawodnika.

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Niespodziewanie w czwartek wieczorem (24 września) Wisła Kraków ogłosiła ważny komunikat. Klub potwierdził, że Krzyżanowski podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał aż do czerwca 2030 roku.

– Jakub Krzyżanowski podpisał nową umowę z Wisłą Kraków, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku. Wychowanek Akademii Białej Gwiazdy ma już na koncie 30 ligowych występów w poprzednim sezonie, a obecnie regularnie pojawia się w podstawowym składzie na boiskach Ekstraklasy i prezentuję świetną formę. Kuba, działamy dalej! – zakomunikował krakowski klub w mediach społecznościowych.

Krzyżanowski debiutował w Wiśle Kraków w sezonie 2023/2024. Łącznie ma na swoim koncie 64 spotkania, w których strzelił gola i zaliczył pięć asyst. Co ciekawe, w sezonie 2024/2025 był wypożyczony do Torino, gdzie grał w drużynie młodzieżowej, strzelając dwie bramki i notując dziewięć asyst.