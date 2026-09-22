Haditaghi mógł przejąć inny polski klub. Zdradził nazwę

09:17, 22. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Alex Haditaghi [X]

Alex Haditaghi na początku 2025 roku został właścicielem Pogoni Szczecin. W mediach społecznościowych ujawnił, że wcześniej pod uwagę brany był również Śląsk Wrocław.

Alex Haditaghi
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fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Śląsk Wrocław był brany pod uwagę przez Haditaghiego

Alex Haditaghi pojawił się w polskiej piłce w marcu 2025 roku. Właśnie wtedy został właścicielem Pogoni Szczecin. Jego wejście pozwoliło przede wszystkim ustabilizować finanse, a także dało nadzieje, że w przyszłości Portowcy mogą powalczyć o najwyższe cele na krajowym podwórku.

Kanadyjski biznesmen przed zakupem Pogoni Szczecin rozważał wejście w inne polskie kluby. W mediach społecznościowych zorganizował Q&A, odpowiadając na różne pytania kibiców. W jednej z odpowiedzi ujawnił, że gdyby nie Pogoń, wybrałby zakup Śląska Wrocław. W grę wchodziła również Cracovia, a także współpraca z Lukasem Podolskim w Górniku Zabrze. Jednak osobiście jego faworytem był Wrocław ze względu na atrakcyjność.

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Faktycznie podpisaliśmy umowę o zachowaniu poufności z miastem Wrocław. W tamtym czasie rozważaliśmy kilka możliwości – w grę wchodził Śląsk Wrocław, współpraca z Lukasem Podolskim przy Górniku Zabrze, Cracovia oraz jeszcze jeden klub. Później Nilo Effori uciekł i pojawiła się realna możliwość zakupu Pogoni. Dla mnie Pogoń od początku była numerem jeden. Gdyby jednak do tego nie doszło, zdecydowanie wybrałbym Wrocław. Miasto, stadion, kibice, potencjał – wszystko wyglądało bardzo atrakcyjnie. Dziś mogę jednak powiedzieć bez wahania, że jesteśmy w Szczecinie niezwykle szczęśliwi. Naprawdę czujemy, że mieliśmy ogromne szczęście, trafiając właśnie tutaj. Czasami wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno – napisał Alex Haditaghi.

W tym sezonie Pogoń Szczecin spisuje się bardzo dobrze. Podopieczni Oscara Garcii plasują się na 5. miejscu w tabeli, mając do rozegrania jedno zaległe spotkanie. Ich dotychczasowy bilans to 4 zwycięstwa, trzy remisy i tylko jedna porażka.

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