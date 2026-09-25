Urban skreślił dwóch piłkarzy. Nie będzie wyczekiwanego debiutu

Reprezentacja Polski zagra w piątek wieczorem z Bośnią i Hercegowiną. Przed pierwszym meczem Ligi Narodów selekcjoner Jan Urban skreślił dwóch zawodników. W kadrze meczowej zabraknie Wojciecha Mońki i Norberta Wojtuszka.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Mońka i Wojtuszek poza kadrą na mecz Polska – Bośnia

Reprezentacja Polski już dziś wieczorem zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w ramach 1. kolejki dywizji B Ligi Narodów. Jan Urban w powołaniach uwzględnił kilku debiutantów, lecz jeden z nich nie będzie miał okazji, aby po raz pierwszy zagrać z orzełkiem na piersi. Nasza kadra liczy 25 zawodników, więc dwóch graczy najbliższe starcie obejrzy z trybun PGE Narodowego w Warszawie. Decyzją selekcjonera będzie to Wojciech Mońka oraz Norbert Wojtuszek.

Tym debiutantem jest oczywiście Mońka. Liczne grono ekspertów sugerowało, że mecz z Bośnią może być idealną okazją, aby sprawdzić młodego stopera Lecha Poznań. Fakt, że nie zagra w piątek, nie oznacza, że w ogóle nie będzie brany pod uwagę. Biało-Czerwoni zagrają później jeszcze trzy spotkania.

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Kadra reprezentacji Polski na mecz z Bośnią i Hercegowiną:

Bramkarze: Bułka, Kochalski, Abramowicz

Obrońcy: Cash, Wiśniewski, Kędziora, Bednarek, Kiwior, Puchacz, Potulski, Frankowski

Pomocnicy: Urbański, Slisz, Zieliński, Nowak, Zalewski, Kamiński, Szymański, Skóraś, Reguła

Napastnicy: Lewandowski, Żukowski, Świderski

Polska będzie faworytem w spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nasi rywale podczas ostatniego mundialu osiągnęli historyczny sukces, awansując do fazy pucharowej. Bojan Selesković w rozmowie z Goal.pl ujawnił, że ich największą siłą jest kolektyw.

Mecz Polska – Bośnia rozpocznie się w piątek, 25 września 2026 roku o godzinie 20:45.