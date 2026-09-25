Zidane jak Klopp. Tego zakazał francuskim gwiazdom

Reprezentacja Francji pod wodzą Zinedine'a Zidane'a rozpoczyna nową erę. Jak podaje L'Equipe, selekcjoner wprowadził pewne zmiany na zgrupowaniach. Poszedł drogą Juergena Kloppa i zakazał korzystania z usług fryzjera podczas trwania zgrupowań.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane zakazał korzystania z fryzjera podczas zgrupowań

Reprezentacja Francji była jedyną drużyną w Europie w ostatnich latach, która tak długo nie zmieniała selekcjonera. Od lipca 2012 do lipca 2026 roku za wyniki Les Bleus odpowiadał Didier Deschamps. Po Mistrzostwach Świata doświadczony szkoleniowiec zdecydował się ustąpić ze stanowiska. Jego funkcję przejął Zinedine Zidane, który po rozstaniu z Realem Madryt czekał na to stanowisko prawie pięć lat.

Już w piątek (25 września) Zidane zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Francji. Jego rywalem w debiucie będzie Turcja. Przed meczem ciekawe informacje w kontekście francuskiej kadry przekazał dziennik L’Equipe. Zmiana selekcjonera przyniosła zmiany w funkcjonowaniu drużyny.

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Okazuje się, że Zidane zabronił reprezentantom Francji korzystania z usług fryzjera w ośrodku treningowym Clairefontaine. Nie jest to pierwsza taka sytuacja, ponieważ na podobny zabieg zdecydował się Juergen Klopp, który ostatnio debiutował w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec.

Fryzjerzy na zgrupowaniach reprezentacji to w ostatnich latach częsty widok. Widywaliśmy to m.in. podczas kulis ze zgrupowania reprezentacji Polski. Wygląda jednak na to, że część trenerów jest temu przeciwna. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odwiedzili fryzjera przed startem zgrupowania.