Bobić wypalił nt. Papszuna w Legii. „Nie jestem fanem jego stylu”

09:56, 22. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Prawda Futbolu

Legia Warszawa zajmuje 2. miejsce w Ekstraklasie po 9. kolejkach. Fredi Bobić na kanale Prawda Futbolu ujawnił jednak, że nie jest fanem stylu gry, jaki preferuje Marek Papszun. Podkreślił jednak, że to właściwy trener dla stołecznego klubu.

Marek Papszun
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Bobić wprost o stylu gry Legii za kadencji Papszuna

Legia Warszawa po zawirowaniach w poprzednim sezonie w końcu ustabilizowała sytuację. Obecnie drużynę Marka Papszuna można uznać za pretendenta do walki o mistrzostwo Polski. Po 9. kolejkach zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Teraz czeka ich trzytygodniowa przerwa, po której do gry wrócą dopiero (11 października). Kolejny mecz stołecznego klubu odbędzie się z Wisłą Kraków.

W ostatnich dniach gościem na kanale Prawda Futbolu był Fredi Bobić, a więc dyrektor sportowy Legii Warszawa. Wprost przyznał, że nie jest on fanem stylu gry, jaki preferuje Marek Papszun. Niemniej jednak uważa, że to właściwy trener dla stołecznego klubu.

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Nie jestem fanem sposobu grania, jaki praktykuje Marek Papszun. Gdy jednak mówiłem, że to właściwy trener, to chodziło mi tylko o Legię. Chodziło mi o to, co przysłuży się Legii, a nie mi osobiście. W takich sytuacjach musisz schować swoje ego. Wiadomo, że kocham inny sposób grania w piłkę. A mimo to tyleż respektuję, co jestem wdzięczny za to, co wniósł do klubu Papszun – powiedział Fredi Bobić na kanale Prawda Futbolu.

Papszun pracuje w Legii od grudnia 2025 roku. W tym czasie prowadził zespół w 26 meczach, a jego bilans to 13 zwycięstw, 10 remisów i 3 porażki. Średnio zdobywa 1,88 punktu na mecz. Można więc stwierdzić, że wyniki bronią 52-letniego szkoleniowca.

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