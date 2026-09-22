Bobić wypalił nt. Papszuna w Legii. „Nie jestem fanem jego stylu”

Bobić wprost o stylu gry Legii za kadencji Papszuna
Legia Warszawa po zawirowaniach w poprzednim sezonie w końcu ustabilizowała sytuację. Obecnie drużynę Marka Papszuna można uznać za pretendenta do walki o mistrzostwo Polski. Po 9. kolejkach zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Teraz czeka ich trzytygodniowa przerwa, po której do gry wrócą dopiero (11 października). Kolejny mecz stołecznego klubu odbędzie się z Wisłą Kraków.
W ostatnich dniach gościem na kanale Prawda Futbolu był Fredi Bobić, a więc dyrektor sportowy Legii Warszawa. Wprost przyznał, że nie jest on fanem stylu gry, jaki preferuje Marek Papszun. Niemniej jednak uważa, że to właściwy trener dla stołecznego klubu.
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– Nie jestem fanem sposobu grania, jaki praktykuje Marek Papszun. Gdy jednak mówiłem, że to właściwy trener, to chodziło mi tylko o Legię. Chodziło mi o to, co przysłuży się Legii, a nie mi osobiście. W takich sytuacjach musisz schować swoje ego. Wiadomo, że kocham inny sposób grania w piłkę. A mimo to tyleż respektuję, co jestem wdzięczny za to, co wniósł do klubu Papszun – powiedział Fredi Bobić na kanale Prawda Futbolu.
Papszun pracuje w Legii od grudnia 2025 roku. W tym czasie prowadził zespół w 26 meczach, a jego bilans to 13 zwycięstw, 10 remisów i 3 porażki. Średnio zdobywa 1,88 punktu na mecz. Można więc stwierdzić, że wyniki bronią 52-letniego szkoleniowca.