Klopp zadebiutował. Był krok od zwycięstwa, tak podsumował debiut

07:39, 25. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sky Sport

Reprezentacja Niemiec zremisowała z Holandią (1:1). Juergen Klopp był dosłownie sekundy od zwycięstwa w debiucie. Po meczu wprost przyznał, że był zadowolony z niektórych indywidualnych występów.

Juergen Klopp
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp ocenił debiut w roli selekcjonera Niemców

Reprezentacja Niemiec ma za sobą pierwsze spotkanie pod wodzą Juergena Kloppa. W debiucie nowego selekcjonera „Die Manschaft” byli bardzo blisko zwycięstwa. O wyniku przesądził jednak gol w doliczonym czasie gry, a finalnie mecz zakończył się remisem i podziałem punktów (1:1). Na listę strzelców wpisali się Felix Nmecha i Cody Gakpo. Warto zwrócić uwagę, że było to starcie, w którym debiutował jako selekcjoner również Xavi.

Klopp w pomeczowych rozmowach sugerował, że wciąż jest duże pole do poprawy. Niemniej jednak był zadowolony z indywidualnych występów swoich zawodników. Przyznał, że celem było zwycięstwo, ale na remis też nie może narzekać. „Świetnie zaczęliśmy, ale przez następne dziesięć minut mieliśmy poważne problemy. Jestem bardzo zadowolony z wielu indywidualnych występów oraz z pasji, jaką pokazaliśmy. Możemy grać lepiej i bardziej ofensywnie. Sami stwarzamy sobie problemy. […] Bardzo chciałem wygrać, ale z remisem też mogę żyć” – mówił po meczu Juergen Klopp.

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Po pierwszej kolejce grupy A2 Ligi Narodów liderem jest Grecja, która niespodziewanie pokonała Serbię (2:1). W niedzielę (27 września) podopieczni Juergena Kloppa zmierzą się właśnie z Grekami przed własną publicznością. Będzie to pierwsze z dwóch takich spotkań, ponieważ na koniec zgrupowania zagrają z nimi rewanż na wyjeździe. Pomiędzy dwumeczem Niemcy – Grecja ich przeciwnikiem będzie również Serbia.

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