Ekstraklasa ma powody do zadowolenia. Kluby właśnie pobiły rekord

PKO BP Ekstraklasa wygenerowała rekordowe pieniądze. Jak wynika z raportu Grant Thornton Polska, na który powołują się WirtualneMedia.pl, kluby zwiększyły wpływy.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: PKO BP Ekstraklasa

PKO BP Ekstraklasa bije rekord

PKO BP Ekstraklasa może pochwalić się coraz większą skalą biznesu. W sezonie 2025/2026 kluby wypracowały 1,286 mld zł przychodów z działalności podstawowej, czyli bez uwzględniania transferów. Aż 530 mln zł pochodziło z działalności komercyjnej, przede wszystkim sponsoringu. To wzrost o mniej więcej 122 mln zł wcześniejszej kampanii.

Bardzo istotnym źródłem pieniędzy pozostają również scentralizowane prawa mediowe i marketingowe. W tej kategorii kluby otrzymały 478 mln zł, o 50 mln zł więcej niż rok wcześniej. Łącznie wpływy komercyjne oraz mediowe odpowiadały za 78 procent całej działalności podstawowej. Sama Ekstraklasa wypłaciła klubom rekordowe 301,1 mln zł.

Największe wpływy z praw mediowych i marketingowych zanotował Lech Poznań – 79,6 mln zł, w tym aż 41 mln zł od UEFA. Jagiellonia Białystok otrzymała 62,7 mln zł, a Legia Warszawa 51,6 mln zł. Poznaniacy byli także liderem przychodów komercyjnych z wynikiem 91,7 mln zł, wyprzedzając Legię, która osiągnęła 88,9 mln zł.

Raport pokazuje również rosnącą siłę polskiej ligi poza krajowym rynkiem. W sezonie 2025/2026 mecze Ekstraklasy były transmitowane na 21 rynkach, między innymi w USA, Kanadzie, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Czechach i na Słowacji. Grant Thornton Polska przygotował zestawienie na podstawie danych klubów za okres od 1 lipca 2025 do 30 czerwca 2026 roku.