Olmo na celowniku giganta. Hit transferowy z udziałem piłkarza Barcelony

Dani Olmo znalazł się w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. Z doniesień Sky Sports wynika, że Bawarczycy widzą w nim potencjalnie następcę Jamala Musiali lub Michaela Olise, których przyszłość jest pod znakiem zapytania.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Bayern rozważa transfer Olmo z Barcelony

Dani Olmo wrócił do FC Barcelony latem 2024 roku, gdy Katalończycy zdecydowali się wykupić go z Lipska za ponad 60 milionów euro. Wcześniej pomocnik był związany z klubem w latach 2007-2014, szkoląc się w słynnej już na całym świecie akademii La Masia. Do momentu transferu nigdy jednak nie zadebiutował w pierwszym zespole. Seniorską przygodę z piłką rozpoczął w Chorwacji, a konkretnie w Dinamo Zagrzeb.

Coraz częściej jednak mówi się o tym, że Olmo może opuścić Barcelonę. Choć jest kluczowym piłkarzem u Hansiego Flicka, cieszy się dużym zainteresowaniem. Klub, który rozważa transfer 28-latka to Bayern Monachium. Co ciekawe, w przeszłości również o niego zabiegali.

Jak poinformował serwis Sky Sports, Bawarczycy widzą w Olmo zawodnika, który mógłby zastąpić Jamala Musiale lub Michaela Olise. Przyszłość obu gwiazd „Die Roten” stoi pod znakiem zapytania. W przypadku reprezentanta Niemiec chodzi o problemy zdrowotne, a Francuz łączony jest z Realem Madryt. Panuje przekonanie, że mistrz Bundesligi jest gotowy rozważyć ściągnięcie środkowego pomocnika już w trakcie zimowego okna transferowego.

Do tej pory Olmo w barwach Barcelony uzbierał 96 spotkań, w których strzelił 20 bramek i zaliczył 20 asyst. Ma ważny kontrakt do połowy 2030 roku.