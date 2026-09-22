Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Svarnas na radarze Legii Warszawa

Raków Częstochowa notuje najgorszy start sezonu w swojej historii występów w Ekstraklasie. Po dziewięciu meczach mają na swoim koncie zaledwie jedno zwycięstwo i aż osiem porażek. W efekcie zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli z dorobkiem jedynie trzech punktów. Na dodatek ostatnio dostali informację, że Stratos Svarnas nie zamierza przedłużać wygasającego w czerwcu kontraktu z klubem, o czym poinformował serwis Meczyki.pl.

Jednocześnie przekazali, że środkowym obrońcą praktycznie od razu zainteresowała się Legia Warszawa. Nie da się ukryć, że Marek Papszun doskonale zna greckiego piłkarza. Svarnas pod jego wodzą rozegrał aż 96 meczów, w których strzelił 6 bramek i zanotował 4 asysty.

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Stołeczny klub myśli o transferze już w styczniu, więc teoretycznie będzie to transakcja gotówkowa. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że umowa wygasa w czerwcu, nie powinna być to wygórowana kwota. Na ten moment nie są jednak prowadzone żadne rozmowy pomiędzy klubami. Co ciekawe, latem tego roku z Częstochowy do Warszawy przeniósł się Zoran Arsenić, a więc również piłkarz, którego Papszun zna z Rakowa.

Svarnas trafił pod Jasną Górę latem 2022 roku z AEK-u Ateny za milion euro. Łącznie uzbierał na swoim koncie 157 meczów. Z Rakowem wygrał mistrzostwo oraz superpuchar Polski.