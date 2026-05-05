Proponowali Barcelonie 400 milionów euro! To mógł być rekord wszechczasów

FC Barcelona latem 2017 roku miała na stole ofertę o wartości 400 milionów euro. Tyle jeden klub proponował za Leo Messiego. Szczegóły ujawnił Josep Maria Bartomeu w rozmowie z Cadena SER.

Camp Nou

FC Barcelona w 2017 roku sfinalizowała najdroższy i jeden z najgłośniejszych transferów w historii. Ówczesny zarząd klubu zdecydował, że Neymar zostanie sprzedany za ponad 220 milionów euro do Paris Saint-Germain. Co ciekawe, jednym z następców Brazylijczyka mógł być Kylian Mbappe. Okazuje się, że niedługo potem na stole katalońskiego zespołu pojawiła się kolejna rekordowa propozycja.

Josep Maria Bartomeu, czyli były prezydent Blaugrany ujawnił, że był klub, który proponował 400 milionów euro za Leo Messiego. Nie zdradził nazwy, ale zaznaczył, że nie chodzi o Manchester City. Barcelona nie sprzedała Argentyńczyka. W zamian podnieśli klauzulę odstępnego oraz zaoferowali zawodnikowi nowy kontrakt z podwyżką wynagrodzenia.

– Kilka tygodni po odejściu Neymara zaczęły krążyć plotki, że jeden z klubów szykuje 400 milionów euro za Messiego. Tyle wynosiła jego klauzula odstępnego. Środki pochodziły z kraju arabskiego i zostały przelane na konta w Europie. Był zespół gotowy zapłacić 400 milionów euro. Nie chcę podawać nazwy, ale to nie był Manchester City – ujawnił Josep Maria Bartomeu w rozmowie z Cadena SER.

– Porozmawialiśmy z Leo Messim i jego ojcem. Omówiliśmy sprawę i doszliśmy do wniosku, że trzeba podnieść klauzulę odstępnego. W tamtym czasie wynosiła 400 mln euro, więc podnieśliśmy ją do 700 mln euro. Jeśli podnosisz klauzulę odstępnego, musisz też podnieść pensję i warunki kontraktowe zawodnika – dodał były prezydent Barcelony.

Po tych wydarzeniach Messi pozostał w klubie przez kolejne cztery lata aż do 2021 roku. Odszedł wtedy z Camp Nou na zasadzie wolnego transferu, przenosząc się do Paris Saint-Germain. W barwach Blaugrany rozegrał ponad 770 meczów.