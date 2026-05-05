Arka Gdynia ruszyła z planem. Ten wybór nie jest przypadkowy

Arka Gdynia poinformowała o zatrudnieniu Tomasza Wichniarka na stanowisku dyrektora sportowego. Działacz wzmocnił pion sportowy klubu, który zmienia się na naszych oczach.

Tomasz Wichniarek nowym dyrektorem sportowym Arki Gdynia

Arka Gdynia oficjalnie ogłosiła za pośrednictwem swoich mediów, że funkcję dyrektora sportowego obejmuje Tomasz Wichniarek. Informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej klubu, która podkreśla bogate doświadczenie nowego szefa pionu sportowego.

Wichniarek przez siedem lat związany był z Lechem Poznań, gdzie rozpoczynał jako skaut, a następnie kierował całym działem skautingu. Kolejnym etapem jego kariery była praca w Warcie Poznań, w której jako dyrektor zarządzający odpowiadał za kwestie sportowe.

Najdłużej w ostatnich latach pracował jednak w Widzewie Łódź. Do tego klubu trafił w listopadzie 2020 roku, gdy drużyna występowała jeszcze na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Początkowo pełnił rolę szefa skautingu, a od 2022 roku był już dyrektorem sportowym. W tym czasie stworzył rozbudowaną sieć skautingową i wdrożył nowe procedury transferowe, przyczyniając się m.in. do sprowadzenia Sebastiana Kerka.

Wichniarek ostatnio współpracował krótko z Zagłębiem Sosnowiec jako pełnomocnik zarządu. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, posiada także licencję trenerską UEFA A oraz wykształcenie podyplomowe z zakresu zarządzania w sporcie.

Wcześniej jednocześnie klub z Gdyni ogłosił zakończenie współpracy z Veljko Nikitoviciem. Na dzisiaj nie wiadomo, jaki będzie dalszy los tego działacza. Swego czasu pojawiały się spekulacje w kontekście pracy w Motorze Lublin.