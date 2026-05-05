Fredi Bobić zostanie w Legii?! Ku tej decyzji skłania się klub

Fredi Bobić być może pozostanie w Legii Warszawa na kolejny sezon, choć nic nie jest jeszcze podpisane, o czym donosi Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" na kanale "Meczyki.pl".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Fredi Bobić w Legii Warszawa na kolejny sezon?!

Legia Warszawa jest blisko, aby utrzymać się w PKO Ekstraklasie na kolejny sezon. I choć słowa te jeszcze kilka lat temu brzmiałby absurdalnie, to obecnie powodują, że z serca wielu fanów spada wielki kamień. Nie jest przecież tajemnicą, że w ostatnich tygodniach sytuacja Wojskowych nie była najlepsza. Ewentualna porażka w starciu z Widzewem Łódź mogła jednoznacznie wpisać się jedną nogą do Betclic 1. ligi.

Tak się jednak nie stało i kibice oraz przede wszystkim władze klubu mogą powoli planować przyszłą kampanię. Ta zapowiada się dla nich przynajmniej równie trudno. Aby było inaczej, konieczne są solidne wzmocnienia i sporo pracy. Ta spoczywa naturalnie na rękach głównie Michała Żewłakowa, ale wszystko nadzoruje Fredi Bobić. Jak się okazuje, pomimo różnych głosów i mieszanych recenzji jego pracy, Niemiec ma pozostać w Legii na kolejny sezon, choć nic nie jest jeszcze pewne.

– Ustalenia dotyczące piłkarzy i pionu sportowego zapadają. Wiem, że rozmowy odnośnie przyszłości Bobicia trwają od jakiegoś czasu – jeszcze nic nie zostało podpisane, ale zakładam, że zostanie w Legii – powiedział Paweł Gołaszewski z tygodnika „Piłka Nożna” na kanale „Meczyki.pl”.

Zobacz także: Jest diagnoza w sprawie Recy! Wiemy jak długo piłkarz Legii będzie pauzował [NOWE INFORMACJE]