Boniek przejechał się po Widzewie! „Drużyny się nie kupuje”

10:06, 5. maja 2026
Sebastian Janus Źródło:  Prawda Futbolu

Widzew Łódź na trzy kolejki przed końcem sezonu pozostaje w strefie spadkowej Ekstraklasy. Zbigniew Boniek po ostatnim meczu z Legią Warszawa miał wiele zastrzeżeń do drużyny. Swoje przemyślenia przedstawił na kanale "Prawda Futbolu".

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Widzew nie ma odpowiedniej mentalności? Tego może zabraknąć do utrzymania

Widzew Łódź ma przed sobą tylko trzy mecze, aby wydostać się ze strefy spadkowej i wywalczyć utrzymanie w Ekstraklasie. W najbliższy weekend zmierzy się z Lechią Gdańsk, która znajduje się tuż nad kreską.

Łodzianie przeplatają lepsze mecze z gorszymi, więc na ogół brakuje im regularności. Ostatnie spotkanie z Legią Warszawa zakończyło się bolesną porażką po zwycięskim golu w końcówce doliczonego czasu gry. Widzew tego dnia prezentował się słabo, ale był o krok od zdobyczy punktowej.

Sytuacja Widzewa jest krytyczna. Zbigniew Boniek dostrzega wiele błędów, przede wszystkim w kwestii budowy drużyny. Uważa, że brakuje jej mentalności do tego, by walczyć o wynik z całych sił.

– Ta drużyna nie ma mentalności, boi się. A jak się boisz, to się cofasz. Jakbyś w 90. minucie nigdy nie wszedł w swoje pole karne, to nikt by ci bramki nie strzelił. To jest powtarzający się element, ze w 90. minucie Widzew się wycofuje i traci bramki. (…) Drużyny się nie kupuje, drużynę się konstruuje. W trudnych chwilach trzeba się zmobilizować i to jest czas, aby cały Widzew się zmobilizował na śmierć i życie, bo tego po tej drużynie nie widać. W takim meczu na boisku musi być widać, że grasz o życie. Nie widziałem tego – grzmiał Boniek na kanale „Prawda Futbolu”.

