Boniek przejechał się po Widzewie! „Drużyny się nie kupuje”

Widzew Łódź na trzy kolejki przed końcem sezonu pozostaje w strefie spadkowej Ekstraklasy. Zbigniew Boniek po ostatnim meczu z Legią Warszawa miał wiele zastrzeżeń do drużyny. Swoje przemyślenia przedstawił na kanale "Prawda Futbolu".

Widzew nie ma odpowiedniej mentalności? Tego może zabraknąć do utrzymania

Widzew Łódź ma przed sobą tylko trzy mecze, aby wydostać się ze strefy spadkowej i wywalczyć utrzymanie w Ekstraklasie. W najbliższy weekend zmierzy się z Lechią Gdańsk, która znajduje się tuż nad kreską.

Łodzianie przeplatają lepsze mecze z gorszymi, więc na ogół brakuje im regularności. Ostatnie spotkanie z Legią Warszawa zakończyło się bolesną porażką po zwycięskim golu w końcówce doliczonego czasu gry. Widzew tego dnia prezentował się słabo, ale był o krok od zdobyczy punktowej.

Sytuacja Widzewa jest krytyczna. Zbigniew Boniek dostrzega wiele błędów, przede wszystkim w kwestii budowy drużyny. Uważa, że brakuje jej mentalności do tego, by walczyć o wynik z całych sił.

– Ta drużyna nie ma mentalności, boi się. A jak się boisz, to się cofasz. Jakbyś w 90. minucie nigdy nie wszedł w swoje pole karne, to nikt by ci bramki nie strzelił. To jest powtarzający się element, ze w 90. minucie Widzew się wycofuje i traci bramki. (…) Drużyny się nie kupuje, drużynę się konstruuje. W trudnych chwilach trzeba się zmobilizować i to jest czas, aby cały Widzew się zmobilizował na śmierć i życie, bo tego po tej drużynie nie widać. W takim meczu na boisku musi być widać, że grasz o życie. Nie widziałem tego – grzmiał Boniek na kanale „Prawda Futbolu”.