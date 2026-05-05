„Największy polski talent”. Będzie lepszy od Pietuszewskiego?!

Lech Poznań zmierza po mistrzostwo Polski, a w jego szeregach błyszczy utalentowany Wojciech Mońka. Dariusza Dudka w wywiadzie dla Tomasza Ćwiąkały nazwał go wręcz największym polskim talentem.

Lech Poznań na trzy kolejki przed końcem sezonu jest na dobrej drodze, by zdobyć mistrzostwo Polski. Od pewnego czasu utrzymuje fotel lidera, a przewaga nad drugim Górnikiem Zabrze wynosi sześć punktów.

W drużynie Lecha błyszczą zarówno zagraniczne gwiazdy, jak i młodzież, która wskoczyła w tym sezonie na bardzo wysoki poziom. Spory progres zaliczył Michał Gurgul, natomiast to Wojciech Mońka jest na ustach kibiców, którzy zachwycają się jego dojrzałą i skuteczną grą. Środkowy defensor potwierdza, że ma papiery na wielkie granie.

Podobnie uważa Dariusz Dudka, który obecnie pracuje w młodzieżowej reprezentacji Polski. Nazywa wręcz Mońkę największym polskim talentem, co waży dużo, biorąc pod uwagę znakomite notowania Oskara Pietuszewskiego. Były piłkarz przekonuje, że 19-latek może zrobić wielką karierę i na pewno poradzi sobie po transferze w zagranicznej piłce.

– Uważam, że Wojciech Mońka może zrobić bardzo dużą karierę. Jego sufit jest nieograniczony, potrafi łamać pressing, potrafi się podłączyć. Prawa noga, lewa. Wszystko ma. (…) Tu widzę chłopaka bez kompleksów. Chłopaka, który – tak mi się wydaje – jeżeli go włożysz do innej ligi, będzie potrzebował czasu, natomiast sobie poradzi. Myślę, że to jest chłopak z największym talentem w Polsce obecnie. Największy talent polskiej piłki – stwierdził Dudka w wywiadzie dla Tomasza Ćwiąkały.