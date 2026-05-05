„Największy polski talent”. Będzie lepszy od Pietuszewskiego?!

12:45, 5. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tomasz Ćwiąkała [YouTube]

Lech Poznań zmierza po mistrzostwo Polski, a w jego szeregach błyszczy utalentowany Wojciech Mońka. Dariusza Dudka w wywiadzie dla Tomasza Ćwiąkały nazwał go wręcz największym polskim talentem.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wojciech Mońka (w środku)

Lech ma w swoich szeregach największy polski talent?

Lech Poznań na trzy kolejki przed końcem sezonu jest na dobrej drodze, by zdobyć mistrzostwo Polski. Od pewnego czasu utrzymuje fotel lidera, a przewaga nad drugim Górnikiem Zabrze wynosi sześć punktów.

W drużynie Lecha błyszczą zarówno zagraniczne gwiazdy, jak i młodzież, która wskoczyła w tym sezonie na bardzo wysoki poziom. Spory progres zaliczył Michał Gurgul, natomiast to Wojciech Mońka jest na ustach kibiców, którzy zachwycają się jego dojrzałą i skuteczną grą. Środkowy defensor potwierdza, że ma papiery na wielkie granie.

Podobnie uważa Dariusz Dudka, który obecnie pracuje w młodzieżowej reprezentacji Polski. Nazywa wręcz Mońkę największym polskim talentem, co waży dużo, biorąc pod uwagę znakomite notowania Oskara Pietuszewskiego. Były piłkarz przekonuje, że 19-latek może zrobić wielką karierę i na pewno poradzi sobie po transferze w zagranicznej piłce.

– Uważam, że Wojciech Mońka może zrobić bardzo dużą karierę. Jego sufit jest nieograniczony, potrafi łamać pressing, potrafi się podłączyć. Prawa noga, lewa. Wszystko ma. (…) Tu widzę chłopaka bez kompleksów. Chłopaka, który – tak mi się wydaje – jeżeli go włożysz do innej ligi, będzie potrzebował czasu, natomiast sobie poradzi. Myślę, że to jest chłopak z największym talentem w Polsce obecnie. Największy talent polskiej piłki – stwierdził Dudka w wywiadzie dla Tomasza Ćwiąkały.

