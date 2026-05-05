Legia oficjalnie poinformowała. To koniec sezonu dla dwóch graczy

16:43, 5. maja 2026
Jakub Fudali
Legia Warszawa oficjalnie poinformowała, że Arkadiusz Reca i Paweł Wszołek do końca tego sezonu nie będą mogli już pomóc zespołowi. O kontuzji tego pierwszego informowaliśmy wcześniej na naszych łamach.

Legia Warszawa może odetchnąć. Nie jest bowiem tajemnicą, że zwycięstwo w dramatycznych okolicznościach w rywalizacji z Widzewem Łódź dało klubowi ze stolicy wielką szansę na pozostanie w PKO Ekstraklasie. Obecnie ich sytuacja wydaje się na tyle dobra, że może ze spokojem patrzeć w przyszłość, choć wiadomo, że nowa kampanie nie będzie wcale łatwiejsza.

Niemniej walka o utrzymanie – choć być może jeszcze nie definitywnie zakończona – to dająca spore nadzieje na powodzenie, ma także swoje ofiary. W meczu z Widzewem dwóch graczy doznało bowiem kontuzji. Był to Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, który pojawił się na murawie w czasie rywalizacji. Jak przekazała Legia Warszawa w oficjalnym komunikacie, obaj wahadłowi nie będą mogli już pomóc Wojskowym w tej kampanii. O przypadku tego drugiego obszernie donosił na naszych łamach Piotr Koźmiński.

W wyniku starcia z rywalem w meczu Legia Warszawa – Widzew Łódź Arkadiusz Reca doznał urazu stawu skokowego. W tym samym spotkaniu z powodu urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej boisko opuścił Paweł Wszołek. Obaj zawodnicy już rozpoczęli proces rehabilitacji i po kilkutygodniowej przerwie w treningach dołączą do zespołu w trakcie okresu przygotowawczego do nowego sezonu – czytamy w oficjalnym komunikacie Legii Warszawa.

