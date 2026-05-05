Legenda kończy karierę. Ponad 100 goli w Radomiaku

10:30, 5. maja 2026
Michał Stompór
Radomiak Radom poinformował o pożegnaniu jednej ze swoich największych legend. Wraz z końcem sezonu z boiskiem żegna się Leandro. Napastnik występował przy Struga 63 od 2011 roku.

Romario Baro, Leandro i Elves Balde (Radomiak Radom - Widzew Łódź)
Kacper Pacocha/ PressFocus Na zdjęciu: Romario Baro, Leandro i Elves Balde (Radomiak Radom - Widzew Łódź)

Radomiak żegna legendę

– Są piłkarze, którzy zapisują się w statystykach, ale są też tacy, którzy zostają w klubie na lata – w taki sposób Radomiak Radom rozpoczyna pożegnanie swojej legendy. Leandro Rossi Pereira nie przedłuży wygasającego kontraktu i po zakończeniu trwającego sezonu rozstanie się nie tylko z obecnym klubem, ale także z boiskiem.

W szeregach Zielonych Brazylijczyk z polskim paszportem rozegrał 375 spotkań i zdobył 121 bramek. Natomiast na poziomie Ekstraklasy zaliczył 83 mecze i strzelił 6 goli. – To dorobek, który jasno pokazuje jego znaczenie dla zespołu. W przypadku Leandro równie istotne jest jednak to, czego nie sposób ująć w liczbach – charakter, konsekwencja i przywiązanie do barw. (…) Dla kibiców stał się legendą, dla drużyny był liderem, a dla klubu – historią, której nie da się opowiedzieć bez jego nazwiska – czytamy na oficjalnej stronie klubowej.

Ostatnim domowym spotkaniem Leandro w szeregach Radomiaka będzie starcie Lechem Poznań, które odbędzie się 16 maja. Ten pojedynek zaplanowano w 33. kolejce Ekstraklasy. Ekipa z Radomia, która wygrała trzy mecze z rzędu, jeszcze nie straciła nadziei na udział w europejskich pucharach.

