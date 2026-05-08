To może być głośne odejście z Zagłębia Lubin! Jego pozycja słabnie

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Rafał Ulatowski odejdzie z Zagłębia Lubin?!

Zagłębie Lubin w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie powyżej oczekiwań fanów. Wszyscy spodziewali się przecież, że Miedziowi walczyć będą o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, a tymczasem na finiszu sezonu mają wciąż spore szansę, aby zakwalifikować się do eliminacji europejskich pucharów. Obecnie w stawce zajmują oni 6. miejsce z dorobkiem 45 oczek i stratą jednego punktu do Jagiellonii i Rakowa.

Niemniej z pewnością ostatnie tygodnie i mecze są dla Zagłębia nieco słabsze, niż wcześniejsze zmagania. Powodów spadku formy może być naturalnie wiele, ale trudno jednoznacznie przesądzać. Co zaskakujące, według informacji przekazanych przez Filipa Trokielewicza z tygodnika „Piłka Nożna”, pracę w klubie stracić może dyrektor sportowy Rafał Ulatowski. Właściciele mają nie być zadowoleni z pracy jego oraz całego działu, który z pewnością nie może zaliczyć do bardzo udanych zimowego okienka transferowego.

– W lubińskich kuluarach mówi się, że dyrektor sportowy Zagłębia, Rafał Ulatowski, nie może być pewny swojej posady. Niewykluczone, że dojdzie do zmiany na tym stanowisku. KGHM nie jest zadowolony z pracy pionu sportowego w ostatnich miesiącach – notowania Ulatowskiego mocno spadły – choć decyzja w kwestii jego przyszłości nie została jeszcze podjęta – napisał w mediach społecznościowych Filip Trokielewicz z tygodnika „Piłka Nożna”.

