FC Barcelona może przeprowadzić głośny transfer. Duma Katalonii staje do walki z Arsenalem, ponieważ na ich celownik znalazł się Bradley Barcola z Paris Saint-Germain - przekazuje "SPORT".

Bradley Barcola wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do starcia z Realem Madryt, a władze klubu już myślą o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Jak się okazuje, drużyna Hansiego Flicka może zostać wzmocniona niezwykle głośnym nazwiskiem. Hiszpański „SPORT” przekazał, że w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się Bradley Barcola z Paris Saint-Germain.

Francuski gwiazdor jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. FC Barcelona nie jest jedynym zespołem, który widziałaby go w swoich szeregach. Arsenal także mocno interesuje się skrzydłowym. I to właśnie Kanonierzy są w tym momencie najbliżej pozyskania 23-latka. Władze Dumy Katalonii jednak myślą o pokrzyżowaniu ich planów.

Bradley Barcola to niezwykle wszechstronny piłkarz, ale jego przyszłość w Paris Saint-Germain stoi pod dużym znakiem zapytania. Reprezentant Francji jest tylko rezerwowym u Luisa Enrique. Umiejętności, jakie posiada skrzydłowy PSG, są zdecydowanie zbyt wysokie, aby siedzieć na ławce, więc piłkarz rozważa zmianę barw klubowych. Czas pokaże, który zespół finalnie wygra batalię o 23-latka.

W obecnym sezonie Bradley Barcola rozegrał 45 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Francuz zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień, a także zaliczył siedem asyst.