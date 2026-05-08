Barcelona rusza do ataku! Celem gwiazda PSG

16:03, 8. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  SPORT

FC Barcelona może przeprowadzić głośny transfer. Duma Katalonii staje do walki z Arsenalem, ponieważ na ich celownik znalazł się Bradley Barcola z Paris Saint-Germain - przekazuje "SPORT".

Hansi Flick
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bradley Barcola wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do starcia z Realem Madryt, a władze klubu już myślą o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Jak się okazuje, drużyna Hansiego Flicka może zostać wzmocniona niezwykle głośnym nazwiskiem. Hiszpański „SPORT” przekazał, że w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się Bradley Barcola z Paris Saint-Germain.

Francuski gwiazdor jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. FC Barcelona nie jest jedynym zespołem, który widziałaby go w swoich szeregach. Arsenal także mocno interesuje się skrzydłowym. I to właśnie Kanonierzy są w tym momencie najbliżej pozyskania 23-latka. Władze Dumy Katalonii jednak myślą o pokrzyżowaniu ich planów.

Bradley Barcola to niezwykle wszechstronny piłkarz, ale jego przyszłość w Paris Saint-Germain stoi pod dużym znakiem zapytania. Reprezentant Francji jest tylko rezerwowym u Luisa Enrique. Umiejętności, jakie posiada skrzydłowy PSG, są zdecydowanie zbyt wysokie, aby siedzieć na ławce, więc piłkarz rozważa zmianę barw klubowych. Czas pokaże, który zespół finalnie wygra batalię o 23-latka.

W obecnym sezonie Bradley Barcola rozegrał 45 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Francuz zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień, a także zaliczył siedem asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości