Real zdecydował ws. Mbappe. Kibice zebrali 50 mln podpisów ws. sprzedaży

Real Madryt nie ma w planach sprzedaży Kyliana Mbappe, choć kibice w mediach społecznościowych zebrali już 50 milionów podpisów pod wnioskiem o pozbycie się Francuza. Informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano.

Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt nie sprzeda Mbappe pomimo nacisków fanów

Real Madryt ten sezon zakończy najpewniej bez żadnego cennego trofeum. Królewscy przegrali przede wszystkim walkę o zwycięstwo w Lidze Mistrzów oraz lidze hiszpańskiej, gdzie najbliższy mecz z FC Barceloną powinien ostatecznie przesądzić sprawę tytułu. Poza tym również w Pucharze Króla zespół ze stolicy zawiódł swoich fanów. Gdyby tego było mało, coraz głośniej o licznych konfliktach w klubie.

Oprócz bójki, do której doszło w szatni pomiędzy dwoma zawodnikami, piłkarze mają pretensje między sobą. Dotyczy to m.in. Viniciusa Juniora, który ma donosić do trenera oraz Kyliana Mbappe, który także jest na cenzurowanym, ale przede wszystkim przez kibiców. Fani zebrali bowiem już prawie 50 milionów podpisów pod wnioskiem o sprzedaż Mbappe przez władze klubu. Okazuje się jednak, że pomimo wielu głosów krytyki, Real Madryt nie ma w planach pozbycia się Francuza latem. Informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano.

🚨 Despite a fierce public backlash and calls for his sale, Real Madrid are not thought to have any plans of offloading Kylian Mbappé this summer.



An online petition to get Kylian Mbappé out of the club has now reached nearly 50 million signatures.



The 'Mbappe Fuera' website… pic.twitter.com/Vr2fsdbS7N — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 8, 2026

Kylian Mbappe w tym sezonie rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 41 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 200 milionów euro. Łącznie w barwach Królewskich na koncie Francuza jest 100 występów i 85 trafień. Obecny kontrakt reprezentanta Francji obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

