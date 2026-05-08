Sunderland – Manchester United: typy bukmacherskie

W 36. kolejce Premier League zobaczymy rywalizację drużyn, które w sezonie 2025/2026 zaprezentowały się nadspodziewanie dobrze. Sunderland niemal przez całe rozgrywki mógł być w miarę spokojny o utrzymanie w lidze. Aktualnie ma nawet szansę na europejskie puchary. Z kolei Manchester United zażegnał sportowy kryzys i zameldował się na ligowym podium. Kto w sobotnie popołudnie osiągnie kolejny sukces? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Sunderland – Manchester United: ostatnie wyniki

Ostatnie tygodnie wskazują na zniżkę formy Sunderlandu, który nieoczekiwanie obniżył loty. Było to o tyle zaskakujące, że beniaminek pokonał dwóch uczestników tej edycji Ligi Mistrzów, a konkretnie Newcastle United (2:1) i Tottenham Hotspur (1:0). Później Sunderland zdobył zaledwie jedno oczko z dziewięciu możliwych.

Po marcowej przerwie reprezentacyjnej Manchester United sensacyjnie dał się pokonać Leeds United na swoim obiekcie (1:2). Michael Carrick potrafił jednak wyciągnąć wnioski z tego spotkania i jego zespół wygrał potem każdy z trzech następnych meczów. Zwycięska passa zaczęła się od pokonania Chelsea (1:0), po Brentford (2:1) oraz niedawny sukces z Liverpoolem (3:2).

Sunderland – Manchester United: historia

Manchester United ma sposób na pokonywanie Sunderlandu. Sztuka ta udała się Czerwonym Diabłom w aż czterech z pięciu ostatnich meczów. Tak było między innymi podczas ich poprzedniej wizyty na obiekcie Stadium of Light (wygrana 3:0). Z kolei w bieżącym sezonie Manchester United ograł Sunderland 2:0.

Sunderland – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester United, o czym świadczy współczynnik 1.88 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Sunderland, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.90. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.50.

Sunderland – Manchester United: kto wygra?

Sunderland – Manchester United: przewidywane składy

Sunderland: Roefs; Mukiele, O’Nien, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee; Brobbey

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Sunderland – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Sunderland – Manchester United odbędzie się w sobotę (9 maja) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

