AFC Sunderland – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2026)

16:30, 8. maja 2026
Oskar Szatraj
Sunderland - Manchester United typy i kursy na mecz 36. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Sunderland – Manchester United: typy bukmacherskie

W 36. kolejce Premier League zobaczymy rywalizację drużyn, które w sezonie 2025/2026 zaprezentowały się nadspodziewanie dobrze. Sunderland niemal przez całe rozgrywki mógł być w miarę spokojny o utrzymanie w lidze. Aktualnie ma nawet szansę na europejskie puchary. Z kolei Manchester United zażegnał sportowy kryzys i zameldował się na ligowym podium. Kto w sobotnie popołudnie osiągnie kolejny sukces? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

*Kursy z 08.05.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Sunderland – Manchester United: ostatnie wyniki

Ostatnie tygodnie wskazują na zniżkę formy Sunderlandu, który nieoczekiwanie obniżył loty. Było to o tyle zaskakujące, że beniaminek pokonał dwóch uczestników tej edycji Ligi Mistrzów, a konkretnie Newcastle United (2:1) i Tottenham Hotspur (1:0). Później Sunderland zdobył zaledwie jedno oczko z dziewięciu możliwych.

Po marcowej przerwie reprezentacyjnej Manchester United sensacyjnie dał się pokonać Leeds United na swoim obiekcie (1:2). Michael Carrick potrafił jednak wyciągnąć wnioski z tego spotkania i jego zespół wygrał potem każdy z trzech następnych meczów. Zwycięska passa zaczęła się od pokonania Chelsea (1:0), po Brentford (2:1) oraz niedawny sukces z Liverpoolem (3:2).

Sunderland – Manchester United: historia

Manchester United ma sposób na pokonywanie Sunderlandu. Sztuka ta udała się Czerwonym Diabłom w aż czterech z pięciu ostatnich meczów. Tak było między innymi podczas ich poprzedniej wizyty na obiekcie Stadium of Light (wygrana 3:0). Z kolei w bieżącym sezonie Manchester United ograł Sunderland 2:0.

Sunderland – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester United, o czym świadczy współczynnik 1.88 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Sunderland, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.90. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.50.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 16:58

Sunderland – Manchester United: kto wygra?

Sunderland – Manchester United: przewidywane składy

Sunderland: Roefs; Mukiele, O’Nien, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee; Brobbey

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Sunderland – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Sunderland – Manchester United odbędzie się w sobotę (9 maja) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

