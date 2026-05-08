Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2026)

Jagiellonia Białystok podejmie Pogoń Szczecin w meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę (9 maja) o godz. 17:30. Gospodarze nadal walczą o czołowe lokaty w lidze.

Jagiellonia – Pogoń: typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok zagra u siebie z Pogonią Szczecin w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mimo ostatniej porażki z Górnikiem Zabrze, Duma Podlasia wciąż pozostaje w grze o mistrzostwo Polski, choć bardziej realnym celem na finiszu sezonu wydaje się walka o drugie miejsce premiowane grą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Obecnie zespół Adriana Siemieńca zajmuje czwarte miejsce w tabeli i musi też uważać na drużyny znajdujące się tuż za jej plecami.

Portowcy jeszcze niedawno balansowali na granicy strefy spadkowej, jednak cztery punkty zdobyte w dwóch ostatnich spotkaniach pozwoliły wskoczyć na 9. lokatę i złapać większy spokój przed końcówką rozgrywek. Faworytem meczu pozostaje Jagiellonia, która będzie chciała wykorzystać atut własnego stadionu i zrehabilitować się za ostatnią porażkę. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Jagiellonia – Pogoń: ostatnie wyniki

Piłkarze białostockiej drużyny jeszcze w kwietniu musieli uznać wyższość Górnika Zabrze (1:2). Gdy wydawało się, że remis zapewni gospodarzom Afimico Pululu, w 98. minucie decydującą bramkę zdobył Rafał Janicki. Wcześniej Duma Podlasia pokonała Arkę Gdynia (3:0), zremisowała z Koroną Kielce (1:1) oraz Lechem Poznań (0:0). Poniosła też porażkę z Wisłą Płock (1:2).

Z kolei Pogoń w poprzedni weekend pokonała Wisłę Płock (3:0), a bohaterem spotkania został Filip Cuić, który zdobył dwie bramki. Były to jego pierwsze trafienia w barwach Portowców. Ekipa Thomasa Thomasberga zremisowała z Cracovią (1:1), poniosła porażkę z Lechem Poznań (1:2), odniosła zwycięstwo nad Piastem Gliwice (2:0) oraz przegrała z Legią Warszawa (0:2).

Jagiellonia – Pogoń: historia

Dimitris Rallis i Oskar Pietuszewski strzelili gole dla Jagiellonii wygranym listopadowym meczu z Pogonią (2:1). Wcześniejsze trzy potyczki zakończyły się remisy. W kwietniu 2024 roku Portowcy wyeliminowali Dumę Podlasia w półfinale Pucharu Polski.

Jagiellonia – Pogoń: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytami sobotniej potyczki w Białymstoku są gospodarze. Kursy na wygraną Jagiellonii oscylują w granicach 1.87-1.90. Z kolei zwycięstwo Pogoni Szczecin można obstawić z kursem mniej więcej 4.00, a remis w okolicach 3.85.

Jagiellonia Białystok Remis Pogoń Szczecin 1.80 4.00 4.25 1.75 3.90 4.60 1.80 4.00 4.60

Jagiellonia – Pogoń: przewidywane składy

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia – Pozo, Romanczuk, Lozano, Szmyt – Pululu

Pogoń Szczecin: Cojocaru – Wahlqvist, Loncar, Szalai, Borges – Agger, Ulvestad, Acosta, Ława – Mukairu, Cuić

Jagiellonia – Pogoń: sonda

Jagiellonia – Pogoń: transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w sobotę (9 maja) o godzinie 17:30. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

