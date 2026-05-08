Liverpool FC – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2026)

15:57, 8. maja 2026
Oskar Szatraj
Liverpool - Chelsea typy i kursy na mecz 36. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Liverpool – Chelsea: typy bukmacherskie

W 36. kolejce Premier League ligowe granie rozpocznie się od najciekawszego meczu w tej serii gier. Liverpool podejmie na Anfield Chelsea. Dwaj angielscy giganci zagrają ze sobą w trudnym dla siebie momencie. The Reds wkrótce ustąpią z mistrzowskiego tronu. Z kolei The Blues oddalają się o awansu do europejskich pucharów. Londyńczycy mogą jednak się jeszcze uratować, a sukces w sobotnim hicie byłbym znaczącym krokiem. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Obie drużyny strzelą – NIE
*Kursy z 08.05.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Liverpool – Chelsea: ostatnie wyniki

Maj rozpoczął się dla Liverpoolu od wymagającego sprawdzianu na Old Trafford. Tam drużynę Arne Slota czekał pojedynek z Manchesterem United. The Reds wrócili na Anfield bez punktów, ponieważ przegrali to spotkanie 2:3. Wcześniej natomiast udało im się wykorzystać atut własnego boiska do pokonania 3:1 Crystal Palace.

Domowy mecz z niedawnym kandydatem do spadku z Premier League wydawał się dobrą okazją na przerwanie serii porażek w lidze. Chelsea nie wykorzystała jednak nawet takiej okazji i dała się ograć Nottingham Forest, przegrywając to spotkanie 1:3. The Blues to od miesięcy jedna z najsłabszych drużyn w angielskiej elicie. Potwierdza to zaledwie jedno zwycięstwo w dziesięciu ostatnich meczach.

Liverpool – Chelsea: historia

W ubiegłym roku kluby te zagrały ze sobą dwa razy. W obu konfrontacjach lepsza okazała się Chelsea, która doskonale wykorzystała atut własnego boiska. The Blues najpierw strzelili Liverpoolowi trzy gole i wygrali 3:1. Kilka miesięcy później londyńczycy triumfowali 2:1.

Liverpool – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Liverpool, o czym świadczy współczynnik 1.88 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Chelsea, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.70. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.80.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 13:58

Liverpool – Chelsea: kto wygra?

Liverpool – Chelsea: przewidywane składy

Liverpool: Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Frimpong, Wirtz, Ngumoha; Gakpo

Chelsea: Jorgensen; James, Colwill, Chalobah, Cucurella; Santos, Caicedo, Lavia; Fernandez; Pedro, Delap

Liverpool – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Chelsea odbędzie się w sobotę (9 maja) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

