Liverpool FC – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2026)

Liverpool – Chelsea: typy bukmacherskie

W 36. kolejce Premier League ligowe granie rozpocznie się od najciekawszego meczu w tej serii gier. Liverpool podejmie na Anfield Chelsea. Dwaj angielscy giganci zagrają ze sobą w trudnym dla siebie momencie. The Reds wkrótce ustąpią z mistrzowskiego tronu. Z kolei The Blues oddalają się o awansu do europejskich pucharów. Londyńczycy mogą jednak się jeszcze uratować, a sukces w sobotnim hicie byłbym znaczącym krokiem. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Liverpool – Chelsea: ostatnie wyniki

Maj rozpoczął się dla Liverpoolu od wymagającego sprawdzianu na Old Trafford. Tam drużynę Arne Slota czekał pojedynek z Manchesterem United. The Reds wrócili na Anfield bez punktów, ponieważ przegrali to spotkanie 2:3. Wcześniej natomiast udało im się wykorzystać atut własnego boiska do pokonania 3:1 Crystal Palace.

Domowy mecz z niedawnym kandydatem do spadku z Premier League wydawał się dobrą okazją na przerwanie serii porażek w lidze. Chelsea nie wykorzystała jednak nawet takiej okazji i dała się ograć Nottingham Forest, przegrywając to spotkanie 1:3. The Blues to od miesięcy jedna z najsłabszych drużyn w angielskiej elicie. Potwierdza to zaledwie jedno zwycięstwo w dziesięciu ostatnich meczach.

Liverpool – Chelsea: historia

W ubiegłym roku kluby te zagrały ze sobą dwa razy. W obu konfrontacjach lepsza okazała się Chelsea, która doskonale wykorzystała atut własnego boiska. The Blues najpierw strzelili Liverpoolowi trzy gole i wygrali 3:1. Kilka miesięcy później londyńczycy triumfowali 2:1.

Liverpool – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Liverpool, o czym świadczy współczynnik 1.88 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Chelsea, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.70. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.80.

Liverpool – Chelsea: przewidywane składy

Liverpool: Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Frimpong, Wirtz, Ngumoha; Gakpo

Chelsea: Jorgensen; James, Colwill, Chalobah, Cucurella; Santos, Caicedo, Lavia; Fernandez; Pedro, Delap

Liverpool – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Chelsea odbędzie się w sobotę (9 maja) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

