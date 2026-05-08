Lewandowski zdecyduje w oparciu o jego opinię. Czeka na plan

Robert Lewandowski podejmie ostateczną decyzję ws. przyszłości w FC Barcelonie po tym, jak pozna decyzję i plan Hansiego Flicka. Informacje w tej sprawie przekazało "Mundo Deportivo".

Lewandowski czeka na opinię Hansiego Flicka

Robert Lewandowski i sprawa jego pozostania w FC Barcelonie to najbardziej medialny temat ostatnich tygodni. Dziennikarze, eksperci oraz kibice zastanawiają się jaka przyszłość czeka Polaka. Na ten moment trudno powiedzieć, jaka będzie decyzja zarówno napastnika, jak i klubu.

Z pewnością jednak kluczowa będzie opinia Hansiego Flicka. To Niemiec może mieć ostateczne zdanie ws. przydatności kapitana reprezentacji Polski w jego zespole w kolejnym sezonie. Według informacji przekazanych przez serwis „Mundo Deportivo”, Robert Lewandowski ostateczną decyzję podejmie po opinii i planach, które będzie miał Flick. Gdy tylko pozna jego zamiary, ma albo przedłużyć kontrakt, albo zdecydować się na transfer do nowego klubu.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 42 spotkania, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie w barwach FC Barcelony napastnik wystąpił do tej pory 189 razy i niespełna 120-krotnie wpisał się na listę strzelców. Gdyby został w zespole na kolejny sezon, na spokojnie pokonałby próg 200 meczów i może nawet zbliżyłby się do 150 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 8 milionów euro.

