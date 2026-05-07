Raków w nowej rzeczywistości. Trener mówił wprost o presji i celu

Raków Częstochowa zacznie nowy etap w piątek pod wodzą nowego szkoleniowca. Przed startem rywalizacji z Koroną Kielce swoimi przemyśleniami podzielił się trener Dawid Kroczek.

Konkrety zamiast obietnic. Kroczek o tym, co zmienił w Rakowie

Raków Częstochowa w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się w piątek w roli gospodarza z Koroną Kielce. Na konferencji prasowej przed tym starciem trener Dawid Kroczek odniósł się do swojej nagłej nominacji na stanowisko pierwszego szkoleniowca Rakowa oraz pierwszych dni pracy z zespołem.

– Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Zadzwonił właściciel Michał Świerczewski z propozycją współpracy do końca sezonu. Miałem ważny kontrakt z Rakowem i wcześniej pracowałem w strukturach klubu, więc byłem na bieżąco. Nie wymagało to dużego procesu adaptacji – ujawnił nowy szkoleniowiec Medalików.

Trener podkreślił również, że kluczowe w pracy Rakowa są wyniki i skuteczność, ponieważ klub ma jasno określone cele związane z walką o najwyższe miejsca w tabeli oraz regularną grą o trofea.

– Nie chciałbym oceniać poprzedniej pracy. W tym tygodniu skupiliśmy się na organizacji gry w obronie, szczególnie w polu karnym oraz na działaniach ofensywnych na połowie rywala. Dużo pracujemy też nad mentalnością zespołu – zaznaczył Kroczek.

– Chcemy grać skutecznie. Mamy cztery mecze i musimy zdobyć jak najwięcej punktów. Nie da się wszystkiego zmienić w kilka dni. Będą korekty w organizacji gry i personaliach, ale boisko zweryfikuje wszystko – podsumował trener.

W piątek Raków ma zamiar wrócić na zwycięskie tory po przegranej z Górnikiem Zabrze w finale STS Pucharze Polski. Spotkanie z Kielczanami zacznie się o godzinie 18:00.