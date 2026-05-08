Manchester United rusza po talent. Chelsea chce go uprzedzić

Manchester United i Chelsea coraz uważniej obserwują Karima Coulibalyego z Werderu Brema. Młody obrońca wyrasta na jeden z najgorętszych transferowych tematów przed letnim oknem.

Angielskie potęgi walczą o Coulibaly’ego

Werder Brema może wkrótce otrzymać wielkie oferty za Karima Coulibalyego. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę zarówno Manchester United, jak i Chelsea intensywnie monitorują rozwój 18 letniego stopera. Oba kluby mają widzieć w nim ważny element przyszłej defensywy. Zainteresowanie stale rośnie po bardzo udanym sezonie młodego zawodnika w Bundeslidze.

Coulibaly szybko przestał być postrzegany wyłącznie jako obiecujący talent akademii. Młody defensor regularnie pojawiał się w pierwszym zespole Werderu i imponował spokojem oraz dojrzałością. Mimo młodego wieku prezentował dużą pewność siebie i bardzo dobre ustawianie. Jego występy zwróciły uwagę największych klubów w Europie.

Dobra forma klubowa przełożyła się także na reprezentację Niemiec do lat 21. Coulibaly zadebiutował w marcu podczas eliminacyjnego meczu mistrzostw Europy przeciwko Irlandii Północnej. Niemcy wygrali spotkanie 3:0, a obrońca zebrał bardzo pozytywne opinie po swoim występie. Dla wielu obserwatorów był to kolejny sygnał, że rozwija się wyjątkowy talent.

Manchester United oraz Chelsea szczególnie cenią profil piłkarza. Coulibaly mierzy 191 centymetrów i dobrze radzi sobie w pojedynkach powietrznych. Dodatkowym atutem jest fakt, że jest lewonożnym środkowym obrońcą, co na rynku transferowym pozostaje bardzo cenioną cechą. Chelsea ma widzieć w nim przyszłego lidera defensywy, natomiast Manchester United traktuje go jako zawodnika mogącego zabezpieczyć lewą stronę obrony na wiele lat.

Media informują, że wartość piłkarza może wynosić już od 40 do 50 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że latem dojdzie do bardzo intensywnej walki o podpis młodego stopera. Werder Brema zdaje sobie sprawę, że zatrzymanie Coulibalyego może okazać się bardzo trudnym zadaniem.

