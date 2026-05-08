Lech Poznań blisko tytułu. Kto spadnie z Ekstraklasy? Prognozowana tabela

Lech Poznań ma największe szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. Superkomputer BETSiE wyliczył, kto zagra w europejskich pucharach, a kto spadnie z PKO BP Ekstraklasy. Najnowsze wyliczenia wskazują, że jednym z trzech spadkowiczów będzie Widzew Łódź.

Na trzy mecze przed końcem sezonu walka o mistrzostwo Polski nabiera rumieńców. Lecha Poznań wypracował sobie bezpieczną przewagę nad resztą stawki. Zagrozić im może tak naprawdę tylko Górnik Zabrze, który ma sześć punktów straty, ale jeden mecz zaległy. Według najnowszych wyliczeń superkomputera BETSiE zdecydowanym faworytem do zdobycia tytułu jest Kolejorz.

Ekipa z Poznania ma aż 96,3% szans na zwycięstwo w Ekstraklasie. Dla porównania tegoroczny triumfator krajowego pucharu, czyli Górnik ma tylko 3,2% szans na tytuł. Co ciekawe, obie drużyny w końcówce sezonu mają identycznych rywali tj. Radomiak, Arka i Wisła.

Dominacja śląskich klubów w TOP5 Ekstraklasy

Najciekawiej zapowiada się walka o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach. Górnik Zabrze, jeśli skończy sezon w TOP4, zwolni jedno dodatkowe miejsce dla zespołu z 5. pozycji w tabeli ligowej. W końcówce sezonu jest więc o co grać. Na ten moment w walkę o TOP5 zaangażowanych jest kilka drużyn. Różnica między trzecim a ósmym zespołem w lidze to tylko cztery punkty.

W przypadku wspomnianego wcześniej Górnika szanse na zakończenie sezonu w TOP2, a co za tym idzie, grę w eliminacjach Ligi Mistrzów wynoszą 62,6%. Z kolei o grę w pozostałych rozgrywkach europejskich pucharów powalczą Raków Częstochowa, GKS Katowice i Jagiellonia Białystok. BETSiE prognozuje, że wspomniane drużyny zakończą sezon w TOP5. Największe szanse na zajęcie 3. miejsce mają Medaliki (58,7%). Dla porównania Duma Podlasia ma 40,1% szans na podium, a drużyna z Katowic 9,5%.

Widzew Łódź wśród prognozowanych spadkowiczów

Ciekawie wygląda również walka o utrzymanie. Każdego zastanawia, jak skończy się bieżący sezon dla Widzewa Łódź. Wyliczenia superkomputera nie napawają optymizmem. Otóż BETSiE przewiduje, że łódzki klub pożegna się z Ekstraklasą. Prawdopodobieństwo spadku oszacowano na 41,2%. Grono spadkowiczów może uzupełnić Arka Gdynia, która ma 89,4% szans na spadek. Co ciekawe, będąca w tabeli na 15. miejscu Lechia Gdańsk, która wyprzedza Widzew o 2 oczka ma 13% szans na spadek z ligi.

Prognozowana tabela PKO BP Ekstraklasy wg. superkomputera BETSiE: