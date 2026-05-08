Besiktas złożył ofertę za Raula Asencio

Real Madryt ma swoje ogromne problemy wewnątrz drużyny. Tymczasem z obozu Królewskich napływają ciekawe wieści transferowe. Otóż kadra może zostać skrócona od jednego z obrońców. Serwis „Fanatik” poinformował, że na stole Los Blancos pojawiła się oferta za Raula Asencio. Besiktas zaproponował 20 milionów euro.

Raul Asencio nie odgrywa znaczącej roli w drużynie, a Real Madryt zbiera fundusze na przyszłe wzmocnienia. Na ten moment nie jest znane stanowisko Królewskich w sprawie swojego defensora. Niewątpliwie jednak zawodnik zaczyna rozglądać się za nowym otoczeniem. Los Blancos nie są w stanie zapewnić mu większej liczby minut, a Besiktas właśnie tym chce przekonać go do przeprowadzki.

Transfer Raula Asencio może być jednak trudny do zrealizowania. Turcy zaoferowali Realowi Madryt 20 milionów euro, a ich niedawna oczekiwania finansowe były dwa razy większe od tej kwoty. W obozie Królewskich wszystko dzieje się dynamicznie, więc nie jest znane obecne stanowisko w sprawie hiszpańskiego obrońcy.

Raul Asencio w obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Realu Madryt. Defensor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.