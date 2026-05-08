Jop otwarcie o przyszłości w Wiśle. Królewski z jasną sugestią

12:41, 8. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Wisła Kraków jest o krok od awansu do Ekstraklasy. Czy Mariusz Jop będzie prowadził Białą Gwiazdę także w kolejnym sezonie? W tej kwestii w rozmowie z Kanałem Sportowym wypowiedział się nie tylko sam trener, ale także prezes klubu, Jarosław Królewski.

Mariusz Jop
Marta Badowska/ PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków nadal z Jopem u sterów?

Do końca sezonu w Betclic 1. Lidze pozostały już tylko trzy kolejki. Wisła Kraków zgromadziła 62 punkty i o dziewięć wyprzedza Wieczystą Kraków, która aktualnie zajmuje 3. lokatę. Jeżeli Biała Gwiazda nie przegra z Chrobrym Głogów, to zapewni sobie bezpośredni awans do PKP BP Ekstraklasy.

Od września 2024 roku ekipę ze stolicy Małopolski prowadzi Mariusz Jop. Czy obecny trener utrzyma swoją posadę także w krajowej elicie? – Mam kontrakt do końca sezonu. Przyjdzie czas, by porozmawiać, co dalej. Nie myślę o tym. Najważniejsza jest dla mnie Wisła Kraków, jeśli prezes znajdzie lepsze rozwiązanie bez Mariusza Jopa, nie będę miał z tym problemu. Oczywiście niczego nie wykluczam, chciałbym być dalej trenerem – przyznał 47-latek w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Na temat sytuacji szkoleniowca i potencjalnych zmian wypowiedział się także Jarosław Królewski. – Mamy swoje plany. Po sezonie zobaczymy, przeanalizujemy i podejmiemy decyzję, co z trenerem, ze sztabem, zawodnikami. Raczej nie będzie tu rewolucji, tylko ewolucja – dodał prezes Wisły podczas specjalnego programu, który odbył się na stadionie przy Reymonta.

