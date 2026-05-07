Ruch stawia na przyszłość. Nowy transfer już przyciąga uwagę kibiców

Krystian Rostek zasili Ruch Chorzów

Ruch Chorzów oficjalnie potwierdził pozyskanie Krystiana Rostka, który od 1 lipca 2026 roku zostanie zawodnikiem Niebieskich. Młody pomocnik Śląska Wrocław związał się z klubem kontraktem do 30 czerwca 2028 roku.

– To kolejne okienko, w którym pozyskujemy wartościowego młodzieżowca. Przykłady Nikodema Leśniaka-Paducha czy Jakuba Jendryki pokazują, że Ruch jest dobrym miejscem do rozwoju. Budujące jest również to, jak rozwijają się nasi wychowankowie, przede wszystkim Mateusz Rosół. Krystian ma już za sobą pierwsze występy na szczeblu centralnym, jest regularnie powoływany do reprezentacji młodzieżowych, posiada pożądane przez nas cechy piłkarskie oraz motoryczne – mówił dyrektor sportowy Ruchu – Tomasz Foszmańczyk cytowany przez stronę KSRuch.com.

Sam zawodnik też podzielił się swoimi wrażeniami po tym, jak zacznie nowy etap w swojej karierze.Piłkarz nie krył zadowolenia z powodu dołączenia do 14-krotnego mistrza Polski.

– Bardzo się cieszę z możliwości dołączenia do Ruchu. To klub z dużą historią, który daje szansę młodym zawodnikom i jest dobrym miejscem do rozwoju. Miałem okazję być na meczu na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim i już nie mogę się doczekać, aż zagram tam po raz pierwszy. Jednocześnie do końca sezonu pozostaję zawodnikiem Śląska i chcę w pełni skupić się na swoich obecnych obowiązkach – powiedział Rostek.

Oficjalna strona internetowa Ruchu podała, że klub wiąże duże nadzieje z zawodnikiem.