Kulesza zabrał głos nt. ośrodka kadry. Powiedział, kiedy można się go spodziewać

"Myślę, że wcześniej niż 2030 rok, jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to wcześniej" - powiedział Cezary Kulesza na temat budowy ośrodka reprezentacji Polski w rozmowie z Mateuszem Ligęzą z "Radia Zet".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Baza reprezentacji Polski w 2030 roku?!

Reprezentacja Polski najbliższy mundial obejrzy w telewizji. To pierwszy taki przypadek od blisko 12 lat, wówczas ominęła nas impreza w Brazylii. Na kolejne mistrzostwa świata oraz mistrzostwa Europy kwalifikowaliśmy się jednak regularnie, aż do tego momentu. To więc najpewniej najlepszy moment, aby dokonać przeglądu tego, co dzieje się z naszą piłką i przeprowadzić zmiany.

Tym razem chodzi jednak nie o kolejne personalne roszady, ale zmianę wręcz historyczną. Od miesięcy, a może i kilku lat, ciągnie się bowiem temat budowy ośrodka reprezentacji Polski. Jak przyznał Cezary Kulesza w rozmowie z „Radiem Zet”, być może do kolejnego mundialu będziemy przygotowywać się już właśnie w nowej bazie. Włodarz wspomniał o gotowości do 2030 roku.

– Myślę, że wcześniej niż 2030 rok, jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to wcześniej. Trwają prace, żeby przygotować się do wybudowania ośrodka. Wiemy, że ten ośrodek nie zostanie wybudowany w ciągu jednego miesiąca, bo to sprawy administracyjne – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z Mateuszem Ligęzą z „Radia Zet”.

– Byliśmy w Karczewie i byliśmy w Otwocku. Karczew to jest duży teren, bo aż 24 hektary. Powstałoby bardzo dużo boisk, ale myślę, że aż tyle może nie jest nam potrzebne. Natomiast Otwock to jest 8,5 hektara do wykorzystania plus infrastruktura, która tam już została zbudowana – dodał prezes PZPN.

Zobacz także: W ciemno z Marcinem Ryszką #15: Granica faulu, czyli o sztuce oddzielania krytyki od hejtu