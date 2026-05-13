Z klubu Mbappe do Ekstraklasy? Trwają rozmowy na temat afrykańskiego obrońcy [NASZ NEWS]

Choć sezon jeszcze trwa, to kluby Ekstraklasy już rozmawiają na temat potencjalnych wzmocnień. Z naszych informacji wynika, że do Polski może trafić piłkarz występujący obecnie w klubie, którego właścicielem jest Kylian Mbappe.

Icon Sport/Alamy Na zdjęciu: Dieudonne Gaucho Debohi

Jeden z najlepszych piłkarzy Caen

SM Caen to klub, o którym jakiś czas temu znów zrobiło się głośno, a to za sprawą przejęcia go przez Kyliana Mbappe. Potem, również w Polsce, dużo się mówiło o tym projekcie, bo poszedł tam Bruno Baltazar, trener Radomiaka.

Baltazarowi wybitnie tam nie poszło (7 meczów, 7 porażek), ale, jak wiadomo, w Radomiaku znów się doskonale odnalazł. A niewykluczone, że drogę z Caen do Polski pokona wkrótce również środkowy obrońca z Afryki.

To 25-letni Dieudonne Gaucho Debohi, który występuje w tym klubie od czterech lat. Zaczynał w rezerwach, ale szybko przebił się do pierwszej drużyny i już w niej pozostał.

Clichy mocno na niego stawiał

Trenerem Caen jest obecnie Gael Clichy, były reprezentant Francji i były piłkarz Arsenalu. W ostatnim sezonie trzeciej ligi Debohi miał u niego pewne miejsce w składzie. Rozegrał 25 meczów, w którym zaliczył jedną asystę.

To środkowy obrońca, ale może też zagrać jako defensywny pomocnik. Uważany jest za jednego z najlepszych piłkarzy Caen. Po tym sezonie kończy mu się kontrakt i odchodzi. Gracz już pożegnał się z kibicami.

Jak wspomniano wyżej, możliwą destynacją jest Polska. Dotarły do nas wieści, że jego temat pojawił się w Pogoni, ale w Szczecinie zdementowano nam te informacje. Być może po prostu został tam polecony, natomiast wiele wskazuje na to, że temat nie trafił na podatny grunt.

W Rakowie (raczej) nie

Obrońca z Wybrzeża Kości Słoniowej został też polecony w Rakowie Częstochowa, jednak i tutaj rozmowy raczej się nie rozwiną. Generalnie, jak słyszymy, polskich klubów, w których wylądował jego temat jest co najmniej pięć, więc nie zdziwimy się jeśli któryś ostatecznie jednak zdecyduje się na pozyskanie tego gracza.

Dorobek Debohi w Ligue 2 to 54 występy, 1 gol i 1 asysta. Występował też w kadrze WKS do lat 23.