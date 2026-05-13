Paris Saint-Germain nie pozwoliło RC Lens na niespodziankę w walce o mistrzostwo Francji. W decydującym spotkaniu w Ligue 1 PSG pokonało Les Artésiens i sięgnęło po tytuł.

Paris Saint-Germain z piątym tytułem z rzędu

Od sezonu 2011/12 i triumfu Montpellier Francja oglądała tylko dwóch innych mistrzów kraju niż Paris Saint-Germain. W 2017 roku na szczyt wspięli się piłkarze AS Monaco, a cztery lata później dokonali tego zawodnicy Lille. Po zwycięstwie Mastifów powróciła era Les Parisiens. PSG znowu może cieszyć się z triumfu w Ligue 1.

Podopieczni Luisa Enrique nie pozwolili RC Lens na przedłużenie marzeń w walce o tytuł. W spotkaniu decydującym o losach sezonu Les Artésiens nie zdołali zaskoczyć zwycięzcy poprzedniej i finalisty obecnej Ligi Mistrzów. Gole dla przyjezdnych strzelali Chwicza Kwaracchelia i Ibrahima Mbaye.

Wygrana w pojedynku na Stade Félix-Bollaert pozwoliła PSG świętować mistrzostwo na kolejkę przed końcem sezonu. Po 33 spotkaniach ekipa ze stolicy ma na koncie 76 punktów, natomiast Lens do tej pory zgromadziło 67 oczek.

W ostatnim starciu w Ligue 1 czekają nas derby Paryża. Po tej potyczce zespół Luisa Enrique rozpocznie przygotowania do finału Ligi Mistrzów, który odbędzie się 30 maja.