Barcelona, która jest już pewna mistrzostwa Hiszpanii, zaliczyła wpadkę w 36. kolejce La Liga. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozegrali pełny mecz na Estadio de Mendizorroza.

Barcelona przegrywa w Kraju Basków

Do wyjazdowego spotkania z Deportivo Alaves Barcelona przystępowała już jako mistrz Hiszpanii. Dlatego Hansi Flick mógł pozwolić sobie na roszady w wyjściowym składzie i wystawienie do gry takich zawodników, jak Wojciech Szczęsny, Alvaro Cortes, Marc Casado czy Marc Bernal. W podstawowej jedenastce Blaugrany znalazł się także m.in. Robert Lewandowski, który założył opaskę kapitana.

Duma Katalonii była zdecydowanym faworytem tego pojedynku, ale walczący o utrzymanie rywale nie zamierzali ułatwiać jej zadania. W 17. minucie Szczęsny uprzedził Ibrahimę Diabate, a chwilę później groźne uderzenie Abderrahmane’a Rebbacha zostało zablokowane.

Już w doliczonym czasie gospodarze dopięli swego i wyszli na prowadzenie. Diabate urwał się obrońcom Blaugrany i strzałem z bliskiej odległości pokonał polskiego golkipera. Asystę przy tym trafieniu zanotował Antonio Blanco, wychowanek Realu Madryt.

Po zmianie stron Deportivo nadal atakowało. W 51. minucie Szczęsny musiał się wykazać po główce Diabate, a w 70. minucie doświadczony bramkarz skutecznie interweniował poza polem karnym. Trzy minuty później Jon Guridi przymierzył z dystansu i trafił w słupek.

Zespół z Kraju Basków pokonał Blaugranę 1:0 i z dorobkiem 4 punków awansował na 15. lokatę. Ekipa z Vitorii-Gasteiz ma jedno oczko przewagi nad strefą spadkowa. Barcelona w tym sezonie zdobędzie maksymalnie „tylko” 97 punktów.

Deportivo Alaves – Barcelona 1:0 (1:0)

Diabate 45+1′