Podolski przejmuje Górnik Zabrze. Podano konkretną datę

Górnik Zabrze wchodzi w decydującą fazę procesu prywatyzacji klubu. Według Roosevelta81.pl kluczowe daty zostały już ustalone, a finał zaplanowano na koniec sezonu.

Na zdjęciu: Lukas Podolski

Harmonogram prywatyzacji Górnika Zabrze

Prezydent Miasta Zabrze Kamil Żbikowski przedstawił szczegółowy plan zakończenia procesu sprzedaży akcji Górnika Zabrze, które przejmie Lukas Podolski. Całość ma zostać dopięta w maju, a działania są rozpisane krok po kroku. Pierwszy etap obejmuje przygotowanie dokumentów i przekazanie ich odpowiednim organom.

Do 6 maja mają powstać ostateczne wersje umów. Następnie dokumenty trafią do Rady Miasta oraz Rady Nadzorczej. To kluczowy moment, który otworzy drogę do dalszych decyzji. Kolejnym krokiem będzie formalne poinformowanie radnych o nadzwyczajnej sesji. Termin wyznaczono najpóźniej na 13 maja. To przygotowanie do najważniejszego etapu całego procesu.

Do 20 maja ma odbyć się sesja Rady Miasta, podczas której zapadnie decyzja. Uchwała umożliwi podpisanie umowy sprzedaży akcji. Bez tego kroku finalizacja nie będzie możliwa.

Zwieńczenie zaplanowano na 23 maja przy okazji domowego meczu Górnika z Radomiakiem Radom. Tego dnia dojdzie do uroczystego podpisania dokumentów. Wydarzenie zakończy wieloletni proces prywatyzacji klubu.

Górnik znajduje się obecnie w znakomitej formie sportowej. Zespół zajmuje drugie miejsce w Ekstraklasie i traci trzy punkty do liderującego Lecha. Przed drużyną także finał Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa zaplanowany na 2 maja.

