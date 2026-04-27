Man City rozmawia z napastnikiem. To będzie głośny transfer

Eli Junior Kroupi na radarze Manchesteru City

Manchester City w miniony weekend wywalczył awans do finału Pucharu Anglii po zwycięstwie nad Southampton (2:1) na Wembley. Choć The Citizens jako pierwsi stracili bramkę, potrafili odwrócić losy spotkania dzięki skutecznej końcówce. W finale zmierzą się z Chelsea, W tabeli Premier League ekipa Pepa Guardioli zajmuje obecnie drugie miejsce, tracąc trzy punkty do Arsenalu.

Władze klubu z Etihad Stadium już teraz planują wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Jednym z priorytetów będzie sprowadzenie nowego napastnika. Według informacji przekazanych przez Sachę Tavolieriego na łamach „Sky Sport”, Manchester City pozostaje w kontakcie z otoczeniem Eliego Juniora Kroupiego.

19-letni Francuz, występujący obecnie w AFC Bournemouth, uchodzi za jeden z największych talentów w Premier League. Guardiola jest pod wrażeniem gry utalentowanego zawodnika. Wiele wskazuje na to, że zatrzymanie Kroupiego przez Bournemouth będzie bardzo trudne. Klub z południa Anglii w ostatnich latach wielokrotnie sprzedawał swoich najlepszych zawodników.

Kroupi rozgrywa znakomity sezon. W 29 meczach Premier League zdobył 11 bramek, czym przyciągnął uwagę największych klubów. Jego kontrakt obowiązuje aż do czerwca 2030 roku. Portal Transfermarkt.de wycenia napastnika na 40 milionów euro. Już wcześniej Kroupi znajdował się na celowniku Manchesteru United, Chelsea czy Liverpoolu.