Fatalne wieści ws. kontuzji Modricia. Czeka go dłuższa przerwa

Luka Modrić doznał groźnej kontuzji, która wykluczy go z gry w najbliższym czasie. AC Milan przekazał wieści w oficjalnym komunikacie.

Luka Modric

Groźny uraz Modricia po meczu z Juventusem

Luka Modrić doznał kontuzji po zderzeniu głowami z Manuelem Locatellim podczas meczu z Juventusem na San Siro. Sytuacja zakończyła się jego przedwczesnym zejściem z boiska. Już wtedy było jasne, że uraz może okazać się poważny. Badania przeprowadzone po spotkaniu potwierdziły najgorszy scenariusz. Klub poinformował o złamaniu kości jarzmowej po lewej stronie. To oznacza konieczność interwencji chirurgicznej.

AC Milan wydał oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia zawodnika. – Badania wykazały złamanie lewego łuku jarzmowego, które będzie wymagało operacji – poinformował klub. Zabieg ma zostać przeprowadzony w najbliższym czasie.

Nieobecność doświadczonego pomocnika to poważny problem dla trenera. Massimiliano Allegri będzie musiał znaleźć alternatywne rozwiązania w środku pola. Zwłaszcza że zespół walczy o kluczowe cele w końcówce sezonu. Na ten moment nie podano dokładnego czasu powrotu do gry. Wszystko zależy od przebiegu operacji oraz procesu rehabilitacji. Klub zapowiedział, że kolejne informacje pojawią się po zabiegu.

Uraz Modricia to duży cios dla drużyny w decydującej fazie rozgrywek. Milan będzie musiał radzić sobie bez jednego ze swoich liderów. Niewykluczone, że dla Chorwata to już koniec tego sezonu.

Zobacz również: Włosi mogą stracić EURO i zostać wyrzuceni z pucharów

