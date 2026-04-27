Widzew Łódź walczy o pozostanie w Ekstraklasie. Niestety, na finiszu sezonu będzie musiał radzić sobie bez kluczowego piłkarza. Lukas Lerager doznał poważnej kontuzji, co potwierdza klub.

Widzew powalczy o utrzymanie bez kluczowego gracza

W 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Motor Lublin i zwiększył swoje szanse na utrzymanie. Mimo ważnego zwycięstwa nastroje w szatni Łodzian był dalekie od idealnych. Meczu nie dokończył Lukas Lerager – doświadczony pomocnik z powodu urazu został zmieniony w 85. minucie.

Aleksandar Vuković nie miał wątpliwości – Duńczyk w tym sezonie już nie wystąpi. Obawy szkoleniowca dzień później potwierdził klub. – Podczas wczorajszego meczu Lukas Lerager doznał całkowitego uszkodzenia ścięgna Achillesa. Pomocnik przeszedł już zabieg jego rekonstrukcji, a przerwa od gry wyniesie około ośmiu miesięcy – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Były piłkarz Girondins Bordeaux, Genoi i Kopenhagi w tym sezonie rozegrał łącznie 43 spotkania, w tym 11 w barwach czterokrotnych mistrzów Polski. Jego ofensywny dorobek to jedno trafienie. Swoją premierową bramkę w szeregach Widzewa zdobył w 55. minucie pojedynku z Motorem.