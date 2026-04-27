Steven Gerrard łączony z angielskimi klubami. Menedżer chce wrócić na ławkę

Steven Gerrard może w nowym sezonie wrócić do pracy. Dziennikarze "The Independent" wskazują dwa kierunki dla 45-letniego menedżera.

Burnley FC oraz Bristol City celują w Stevena Gerrarda

Steven Gerrard po zakończeniu piłkarskiej kariery w 2017 roku niemal natychmiast obrał kierunek trenerski. Swoje pierwsze doświadczenia zbierał w strukturach młodzieżowych Liverpoolu. Następnie objął szkocki Rangers FC, z którym w 2021 roku sięgnął po mistrzostwo Szkocji, przerywając wieloletnią dominację Celticu.

Po udanym okresie w Glasgow Gerrard przeniósł się do Aston Villi, gdzie jednak jego przygoda zakończyła się przedwcześnie w 2022 roku. Kolejnym etapem była praca w Al-Ettifaq, z którym rozstał się na początku 2025 roku. Od tego czasu 45-latek pozostaje bez pracy, ale wiele wskazuje na to, że jego powrót na ławkę trenerską jest tylko kwestią czasu.

Według najnowszych doniesień angielskich mediów, Burnley FC oraz Bristol City pracują nad zatrudnieniem nowego menedżera na przyszły sezon. Jednym z głównych kandydatów jest właśnie Gerrard, który ma być otwarty na pracę na zapleczu Premier League.

Były kapitan Liverpoolu analizuje dostępne opcje i nie wyklucza wyboru projektu, który pozwoli mu spokojnie odbudować swoją pozycję w angielskim futbolu. W tym kontekście znaczenie może mieć przykład Franka Lamparda, który w tym sezonie wywalczył awans do Premier League z Coventry City.

Bristol City zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli Championship, a funkcję menedżera pełni tam doświadczony Roy Hodgson. Z kolei Burnley po zaledwie jednym sezonie żegna się z Premier League i będzie dążyć do szybkiego powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. To projekt bardziej nastawiony na natychmiastowy sukces, ale też obarczony większą presją.