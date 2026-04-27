Barcelona rozpoczęła przygotowania do mistrzowskiej fety

17:01, 27. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

FC Barcelona jest o krok od zdobycia mistrzostwa Hiszpanii po ostatnim zwycięstwie nad Getafe. Według Mundo Deportivo klub rozpoczął już przygotowania do potencjalnej fety.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona planuje wielką celebrację mistrzostwa Hiszpanii

FC Barcelona umocniła swoją pozycję lidera La Liga po wygranej 2:0 z Getafe. Przewaga nad Realem Madryt wzrosła do jedenastu punktów. Do zakończenia sezonu pozostało pięć kolejek. Zespół Hansiego Flicka może zapewnić sobie tytuł już w najbliższych dniach. Warunkiem jest zwycięstwo nad Osasuną oraz brak wygranej Realu w meczu z Espanyolem. Taki scenariusz pozwoliłby świętować wcześniej.

W klubie trwają już rozmowy dotyczące organizacji parady. Rozważana jest przejażdżka odkrytym autobusem ulicami miasta. To tradycyjna forma celebracji dużych sukcesów. Jedną z możliwych dat jest 4 maja, czyli dzień po ewentualnym zapewnieniu tytułu. Nie wszyscy są jednak przekonani do tego terminu. Pojawia się także pomysł, aby poczekać do spotkania z Realem Madryt.

Barcelona może sięgnąć po 29 mistrzostwo w historii. Byłby to drugi tytuł z rzędu i trzeci w ciągu czterech lat. To dodatkowo podkreśla skalę osiągnięcia. Ustalono również, że kobieca drużyna nie weźmie udziału w tej paradzie. Klub chce poczekać na rozstrzygnięcie Ligi Mistrzyń. Finał tych rozgrywek zaplanowano na 23 maja.

Planowana trasa przejazdu ma pozostać bez zmian względem poprzednich lat. Początek przewidziano przy stadionie, a zakończenie przy Arc de Triomf. Wszystko wskazuje na to, że klub jest gotowy na wielkie świętowanie.

