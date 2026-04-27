Barcelona rozpoczęła przygotowania do mistrzowskiej fety

FC Barcelona jest o krok od zdobycia mistrzostwa Hiszpanii po ostatnim zwycięstwie nad Getafe. Według Mundo Deportivo klub rozpoczął już przygotowania do potencjalnej fety.

FC Barcelona planuje wielką celebrację mistrzostwa Hiszpanii

FC Barcelona umocniła swoją pozycję lidera La Liga po wygranej 2:0 z Getafe. Przewaga nad Realem Madryt wzrosła do jedenastu punktów. Do zakończenia sezonu pozostało pięć kolejek. Zespół Hansiego Flicka może zapewnić sobie tytuł już w najbliższych dniach. Warunkiem jest zwycięstwo nad Osasuną oraz brak wygranej Realu w meczu z Espanyolem. Taki scenariusz pozwoliłby świętować wcześniej.

W klubie trwają już rozmowy dotyczące organizacji parady. Rozważana jest przejażdżka odkrytym autobusem ulicami miasta. To tradycyjna forma celebracji dużych sukcesów. Jedną z możliwych dat jest 4 maja, czyli dzień po ewentualnym zapewnieniu tytułu. Nie wszyscy są jednak przekonani do tego terminu. Pojawia się także pomysł, aby poczekać do spotkania z Realem Madryt.

Barcelona może sięgnąć po 29 mistrzostwo w historii. Byłby to drugi tytuł z rzędu i trzeci w ciągu czterech lat. To dodatkowo podkreśla skalę osiągnięcia. Ustalono również, że kobieca drużyna nie weźmie udziału w tej paradzie. Klub chce poczekać na rozstrzygnięcie Ligi Mistrzyń. Finał tych rozgrywek zaplanowano na 23 maja.

Planowana trasa przejazdu ma pozostać bez zmian względem poprzednich lat. Początek przewidziano przy stadionie, a zakończenie przy Arc de Triomf. Wszystko wskazuje na to, że klub jest gotowy na wielkie świętowanie.

