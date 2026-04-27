Alvarez przerwał milczenie w sprawie Barcelony

17:15, 27. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

FC Barcelona szuka nowego napastnika przed letnim oknem transferowym. Według doniesień Julian Alvarez jest jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia ataku. Argentyńczyk zabrał głos w tej sprawie.

Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez odpowiada na spekulacje o Barcelonie

Julian Alvarez znajduje się na celowniku Barcelony w ostatnich tygodniach. Klub widzi w nim idealnego kandydata do wzmocnienia pozycji numer dziewięć. Pojawiły się także informacje o pierwszych kontaktach między stronami. Napastnik odniósł się do tych doniesień podczas rozmowy z mediami. – Staram się nie przywiązywać zbyt dużej wagi do tego, co się mówi, bo prawda jest taka, że co tydzień pojawiają się nowe rzeczy – powiedział zawodnik cytowany przez Fabrizio Romano. Podkreślił, że skupia się na obecnym klubie.

Argentyńczyk jasno zaznaczył swoje podejście do medialnych spekulacji. – Staram się nie tracić na to energii i koncentrować się na tym, co robimy tutaj w Atletico – dodał. Dla piłkarza priorytetem pozostają bieżące cele zespołu.

Pytany ponownie o transfer, zachował stanowczość w swoich słowach. – Staram się nie przywiązywać wagi do tego, co mówi się w mediach, bo często zamienia się to w lawinę kłamstw – stwierdził. Tym samym zdystansował się od pojawiających się informacji.

Zawodnik przyznał również, że nie zamierza reagować na każdą plotkę. – Nie mogę cały czas wychodzić i wyjaśniać albo zaprzeczać wszystkiemu, co się pojawia – podkreślił. Jego wypowiedzi jasno pokazują dystans do całej sytuacji.

Alvarez ma ważny kontrakt z Atletico Madryt do 2030 roku. Umowa zawiera klauzulę wykupu na poziomie 500 milionów euro. Klub pracuje nad jej przedłużeniem w obliczu rosnącego zainteresowania.

