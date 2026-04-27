Christian Vieri: Robertowi Lewandowskiemu byłoby lepiej w AC Milanie
Robert Lewandowski wciąż nie może być pewny swojej przyszłości klubowej. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z FC Barceloną wygasa 30 czerwca. Obecnie nie ma żadnych przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana, a po napastnika zaczęły zgłaszać się zainteresowane kluby. W tym gronie znajdują się m.in. AC Milan oraz Juventus.
Tymczasem temat Roberta Lewandowskiego w ostatnim wywiadzie dla stacji „DAZN” poruszył Christian Vieri. Legendarny włoski napastnik wie o zainteresowaniu ekip Serie A doświadczonym napastnikiem. Były reprezentant Italii przyznał, że 37-latkowi lepiej byłoby w AC Milanie, niż Juventusie.
– Moim zdaniem Juventus podpisze kontrakt z napastnikiem na przyszły sezon, ale myślę, że Lewandowskiemu lepiej byłoby w Milanie – powiedział Christian Vieri.
Juventus ma w swoich szeregach sporą liczbę napastników. Wydaje się, że Stara Dama nie będzie dążyła do rewolucji na tej pozycji, ponieważ skupili się na negocjacjach z Dusanem Vlahoviciem. AC Milan natomiast ma ogromny problem na szpicy. Przez cały sezon Massimiliano Allegri gra właściwie bez typowej dziewiątki, więc nieprzypadkowo interesują się Robertem Lewandowskim.