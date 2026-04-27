Legia i wygasające umowy. Żewłakow ujawnia, z kim rozmawia klub

08:12, 27. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Legia Warszawa musi wyjaśnić przyszłość zawodników, którym wygasają umowy. Michał Żewłakow przedstawił aktualną sytuację. Klub rozmawia tylko z kilkoma.

Michał Żewłakow - dyrektor sportowy Legii Warszawa
Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow - dyrektor sportowy Legii Warszawa

Legia chce zatrzymać tylko kilku z nich. Są wątpliwości

Legia Warszawa pracuje nad kształtem kadry w kolejnym sezonie. Rozmowy z kilkoma zawodnikami rozpoczęła już teraz, choć wciąż nie wiadomo, na jakim poziomie rozgrywkowym będzie dane jej występować. Po blamażu z Lechem Poznań wrócił temat spadku z Ekstraklasy – nad zagrożonym Piastem Gliwice ma zaledwie punkt przewagi.

Michał Żewłakow przy okazji hitowej rywalizacji z Kolejorzem podzielił się informacjami na temat sytuacji kontraktowej poszczególnych zawodników. Legia prowadzi rozmowy z Juergenem Elitimem oraz Rafałem Augustyniakiem. Myśli ponadto o zatrzymaniu Radovana Pankova, zaś w przypadku Artura Jędrzejczyka, Jeana-Pierre’a Nsame, Patyka Kuna czy Bartosz Kapustka pojawiają się realne wątpliwości. Stolicę najprawdopodobniej opuści też Kacper Tobiasz, który odrzucił ofertę.

– Prowadzimy rozmowy z Elitimem. Na razie nie rozmawialiśmy z Bartkiem Kapustką. Przed Nowym Rokiem dyskutowałem z Kacprem Tobiaszem, ale dostałem odpowiedź, że oferta umowy nie pasuje, więc chyba obrał inny kierunek. Chcielibyśmy przedłużyć kontrakt z Radovanem Pankovem, ale musimy mierzyć się z jego wymaganiami i innymi propozycjami. Nsame? Trudno powiedzieć. Głównie chodzi o jego zdrowie i fizyczność.

– Rozmawiamy z Rafałem Augustyniakiem. Myślę, że będziemy rozmawiać z Patrykiem Kunem, ale nie daję gwarancji, że zakończy się to owocnie. Artur Jędrzejczyk? Ma już swoje lata. Jeśli chodzi o stan zdrowia, to nie będzie jak wojownik do każdego zadania – przekazał Żewłakow na antenie CANAL+ Sport, cytowany przez portal Legia.net.

