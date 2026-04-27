Włosi mogą stracić EURO i zostać wyrzuceni z pucharów

Włoska piłka znalazła się w centrum poważnego kryzysu po doniesieniach o aferze sędziowskiej. Według Corriere della Sera sprawa może mieć ogromne konsekwencje dla całego calcio.

Groźby ze strony UEFA wobec Włochów

FIGC mierzy się z rosnącą presją po śledztwie prokuratury w Mediolanie. Sprawa dotyczy zarzutów wobec Gianluki Rocchiego oraz Andrei Gervasoniego. W tle pojawia się możliwość ingerencji politycznej w struktury federacji.

Taki scenariusz budzi poważne obawy na arenie międzynarodowej. UEFA ma zdecydowanie sprzeciwiać się ewentualnemu komisarycznemu zarządowi. Według doniesień konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe.

Jednym z możliwych skutków jest odebranie Włochom organizacji Euro 2032. To jednak nie jedyne zagrożenie dla włoskiego futbolu. Rozważana ma być także eliminacja klubów z europejskich rozgrywek.

Prezes Serie A Ezio Simonelli zareagował na sytuację publicznie. – Pochopne osądy lub jakiekolwiek wnioski są nie na miejscu – powiedział działacz. Podkreślił konieczność zachowania zasad i cierpliwości.

W sprawę zaangażował się również przewodniczący CONI Luciano Buonfiglio. Analizuje on możliwości prawne związane z ewentualnym wprowadzeniem zarządu komisarycznego. Decyzja w tej kwestii wymaga jednak szerokiego poparcia.

Cała sytuacja ma charakter rozwojowy i może wpłynąć na przyszłość włoskiego futbolu. Ryzyko konfliktu z UEFA oraz późniejszych konsekwencji pozostaje realne. Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla dalszego przebiegu wydarzeń.