Manchester United chce jak najszybciej pozbyć się Marcusa Rashforda. Odejście Anglika ma pozwolić sfinalizować transfer Rafaela Leao z AC Milanu - informuje "Football Insider".

Sprzedaż Rashforda i transfer Leao. Tak wygląda plan Manchesteru United

Manchester United przygotowuje się do nadchodzącego letniego okienka transferowego. Jednym z priorytetów Czerwonych Diabłów jest rozstanie z Marcusem Rashfordem. Serwis „Football Insider” przekazuje, że angielski gigant chce jak najszybciej pożegnać Anglika. A ma to głębsze dno. Odejście wychowanka odblokuje klubowi z Old Trafford możliwość pozyskania Rafaela Leao z AC Milanu.

Awans Manchesteru United do kolejnej edycji Ligi Mistrzów sprawi, że wzrosną zarobki Marcusa Rashforda. Angielski klub nie chce wydawać ogromnych pieniędzy na zbędnego gracza, więc nie dziwi chęć jak najszybszego rozstania. Budżet Czerwonych Diabłów będzie latem ograniczony. W pierwszej kolejności ich celem jest zatem sprzedaż swojego wychowanka, a dopiero później pozyskanie Rafaela Leao.

Reprezentant Portugalii przeżywa trudne chwile w AC Milanie. Skrzydłowy nie ma po drodze z fanami z San Siro, którzy coraz częściej wygwizdują zawodnika. Przyszłość 27-latka w zespole Rossonerich zatem stoi pod znakiem zapytania. Czas pokaże, czy wychowanek Sportingu Lizbona finalnie wyląduje w drużynie Manchesteru United.

Rafael Leao w trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań w koszulce AC Milanu. Portugalczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył trzy asysty.