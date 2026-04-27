Jagiellonia Białystok złożyła protest. Chodzi o decyzję sędziego

Jagiellonia Białystok poinformowała o podjęciu kroków po ostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Górnikowi Zabrze. Klub z Podlasia złożył odwołanie do Komisji Ligi w związku z żółtą kartką Bartosza Mazurka.

Jagiellonia składa protest. Klub chce anulowania żółtej kartki Bartosza Mazurka

Jagiellonia Białystok przegrała z Górnikiem Zabrze (1:2) w meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli i traci już sześć punktów do liderującego Lecha Poznań. Do końca rozgrywek przed Dumą Podlasia jeszcze wymagające spotkania z Pogonią Szczecin, Rakowem Częstochowa, GKS-em Katowice oraz Zagłębiem Lubin.

W piątkowym spotkaniu w 33. minucie żółtą kartkę obejrzał Bartosz Mazurek. Sędzia Tomasz Kwiatkowski dopatrzył się przewinienia pomocnika Jagiellonii na Maksymie Chłaniu. Dla 19-letniego zawodnika było to czwarte napomnienie w sezonie, co oznacza automatyczne zawieszenie.

To poważne osłabienie dla Białostoczan, którzy w następnej kolejce zmierzą się z Pogonią. Mimo to klub zdecydował się walczyć o zmianę decyzji arbitra. Jagiellonia złożyła oficjalne odwołanie, a sprawą zajmie się Komisja Ligi podczas posiedzenia.

„Informujemy, że po meczu z Górnikiem Zabrze Jagiellonia Białystok złożyła odwołanie do Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. w sprawie żółtej kartki obejrzanej w trakcie tego spotkania przez Bartosza Mazurka” – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu. W trwającym sezonie Mazurek rozegrał 33 mecze, w których zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty.

Najbliższe spotkanie ligowe Jagiellonia rozegra 9 maja o godzinie 17:30 przeciwko Pogoni. Ekipa Thomasa Thomasberga zgromadził dotąd 38 punktów i walczy o utrzymanie w lidze.