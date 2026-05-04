Podolski mówił wprost o przyszłości Górnika. Taki ma plan

Lukas Podolski jest o krok od oficjalnego przejęcia Górnika Zabrze. W rozmowie z "Canal+ Sport" zdradził, jaki ma plan na funkcjonowanie zabrzańskiego klubu w przyszłości.

Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski chce budować Górnik na spokojnie

Górnik Zabrze w sobotę zdobył Puchar Polski po zwycięstwie z Rakowem Częstochowa, a w niedzielę odbyła się wielka feta na Arenie Zabrze, by celebrować zdobycie tego trofeum po raz pierwszy od ponad 50 lat. Na trybunach zgromadziło się wielu kibiców.

23 maja ma natomiast nastąpić oficjalne przejęcie Górnika Zabrze przez Lukasa Podolskiego. Wszystko wskazuje na to, że w tej kwestii pozostają już jedynie formalności i wszystko jest dograne. Przyszły właściciel skomentował, jaki ma pomysł na funkcjonowanie Górnika w kolejnych latach.

– To jest tylko papier do podpisania. Od kiedy przyszedłem do klubu działałem też poza boiskiem przy ściąganiu sponsorów czy w związku z transferami. To nie jest tak, że coś się zmieni, jak będę właścicielem, bo podpiszę papier i będzie nagle coś wielkiego. Mamy tutaj fajny klub i świetnych ludzi, którzy są dla mnie ważni. Musimy nadal pracować z zimną głową. Trzeba dołożyć kolejną cegiełkę, żeby ten klub zdrowo i powoli poszedł do przodu – powiedział Podolski w rozmowie z „Canal+ Sport”.

– Nie chcę nic robić na wariata. Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że zmienia się właściciel i będzie tu piłka na hurra. Ja chcę mieć zdrowy klub, bo wiem też, jakie są problemy finansowe w Górniku i trzeba to też traktować jako biznes. Ten klub ma być zdrowy za 10 czy 20 lat. Nie będzie wykładania wszystkiego na jedną kartę, żeby pokazać ludziom, że jest nowy właściciel i on teraz będzie coś udowadniał. Taki nie jestem. Z ludźmi, którzy są w klubie trzeba to wszystko fajnie ułożyć i nad tym pracujemy – dodał były mistrz świata.

Górnik Zabrze dzięki zdobyciu Pucharu Polski zapewnił sobie udział w eliminacjach do Ligi Europy w kolejnym sezonie.

