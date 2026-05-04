Raków Częstochowa szuka nowego trenera. Oto faworyt

07:23, 4. maja 2026 09:30, 4. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Na Wylot TV / Kamil Głębocki

Raków Częstochowa po przegranym finale Pucharu Polski zwolnił Łukasza Tomczyka. Kamil Głębocki z "Na Wylot TV" przekazał, że nowym trenerem Medalików zostanie Dawid Kroczek.

Łukasz Tomczyk
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Dawid Kroczek może przejąć stery w Rakowie Częstochowa

Raków Częstochowa w minioną sobotę przegrał z Górnikiem Zabrze (0:2) w finale STS Pucharu Polski na PGE Narodowym w Warszawa. Szkoleniowiec Łukasz Tomczyk, który został zatrudniony w miejsce Marek Papszun, stracił pracę już dzień po wielkim finale.

– Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu poinformowano w komunikacie.

Dodano również, że nazwisko nowego trenera zostanie ogłoszone już w poniedziałek. Jak wynika z doniesień Kamila Głębockiego z „Na Wylot TV”, faworytem do objęcia stanowiska jest Dawid Kroczek. 37-letni szkoleniowiec miałby poprowadzić częstochowski zespół do końca sezonu, po czym zapadnie decyzja dotycząca jego dalszej przyszłości przy Limanowskiego.

Obecnie Kroczek pracuje w strukturach Rakowa jako skaut, a wcześniej pełnił funkcję asystenta Marka Papszuna. W kwietniu 2024 roku objął Cracovia, jednak został zwolniony po 42 spotkaniach. Na finiszu rozgrywek Ekstraklasy Raków zajmuje piąte miejsce w tabeli i wciąż walczy o europejskie puchary. Do końca kampanii Medaliki zmierzą się z Koroną Kielce, Jagiellonią Białystok, Piastem Gliwice oraz Arką Gdynia.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości