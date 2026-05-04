Raków Częstochowa szuka nowego trenera. Oto faworyt

Dawid Kroczek może przejąć stery w Rakowie Częstochowa

Raków Częstochowa w minioną sobotę przegrał z Górnikiem Zabrze (0:2) w finale STS Pucharu Polski na PGE Narodowym w Warszawa. Szkoleniowiec Łukasz Tomczyk, który został zatrudniony w miejsce Marek Papszun, stracił pracę już dzień po wielkim finale.

– Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu poinformowano w komunikacie.

Dodano również, że nazwisko nowego trenera zostanie ogłoszone już w poniedziałek. Jak wynika z doniesień Kamila Głębockiego z „Na Wylot TV”, faworytem do objęcia stanowiska jest Dawid Kroczek. 37-letni szkoleniowiec miałby poprowadzić częstochowski zespół do końca sezonu, po czym zapadnie decyzja dotycząca jego dalszej przyszłości przy Limanowskiego.

Obecnie Kroczek pracuje w strukturach Rakowa jako skaut, a wcześniej pełnił funkcję asystenta Marka Papszuna. W kwietniu 2024 roku objął Cracovia, jednak został zwolniony po 42 spotkaniach. Na finiszu rozgrywek Ekstraklasy Raków zajmuje piąte miejsce w tabeli i wciąż walczy o europejskie puchary. Do końca kampanii Medaliki zmierzą się z Koroną Kielce, Jagiellonią Białystok, Piastem Gliwice oraz Arką Gdynia.