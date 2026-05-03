Ten klub chce Afimico Pululu! Tyle oferuje gwieździe Jagiellonii

Afimico Pululu ma kontrakt z Jagiellonią Białystok tylko do końca sezonu. Jak podaje Fuad Alakbarov, napastnikiem interesuje się Neftchi Baku. Klub z Azerbejdżanu oferuje mu pół miliona dolarów.

Afimico Pululu

Neftchi Baku chce Pululu. Proponują mu pół miliona dolarów rocznie

Afimico Pululu jest coraz bliżej opuszczenia nie tylko Jagiellonii Białystok, ale również PKO BP Ekstraklasy. Kontrakt napastnika wygasa po zakończeniu sezonu i jest mało prawdopodobne, że zostanie przedłużony. Co ciekawe, nie tak dawno Kongijczyk miał możliwość przejścia do innego polskiego klubu. Zawodnikiem interesował się Widzew Łódź, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz na ten moment to wyjazd za granicę. Pululu nie ukrywa, że chciałby spróbować sił w lepszej lidze, a także chciałby zagrać w europejskich pucharach. Na ten moment najwięcej pisze się jednak o innych kierunkach jak Kazachstan czy Azerbejdżan. Fuad Alakbarov ujawnił, że piłkarzem Dumy Podlasia interesuje się Neftchi Baku.

– Neftchi jest zainteresowane napastnikiem Jagiellonii Białystok – Afimico Pululu. Klub jest gotowy zaoferować mu pensję w wysokości 500 tysięcy dolarów, ale zawodnik jest zainteresowany grą w europejskich pucharach. Potencjalny transfer może więc zależeć od tego, czy Neftchi zakwalifikuje się do rozgrywek pucharowych – napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Fuad Alakbarov.

Neftchi Baku to 4. drużyna obecnego sezonu tamtejszej ligi. Do końca sezonu pozostały jeszcze cztery spotkania. Awans do europejskich pucharów uzyska TOP3. Klub ze stolicy wciąż ma jednak szanse na awans co najmniej do Ligi Konferencji. Jeśli zakończą sezon na 4. miejscu, a Sabak Baku zdobędzie puchar kraju, wtedy zwolni się jedno miejsce w pucharach, które mogliby dostać.