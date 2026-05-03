Zagłębie Lubin przedłuży kontrakt ważnego pomocnika

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Damian Dąbrowski przedłuży kontrakt z Zagłębiem

Zagłębie Lubin w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie powyżej oczekiwań. Przed startem rozgrywek wszyscy stawiali zespół Leszka Ojrzyńskiego jako głównego faworyta do walki o utrzymanie. Tymczasem Miedziowi od dłuższego czasu znajdują się w czubie stawki i nadal mają szansę na grę w europejskich pucharach. Co prawda przez ostatnie wyniki szanse te zmalały, ale wciąż jest czas, aby się przełamać. Obecnie z dorobkiem 44 oczek lokują się na 7. miejscy w PKO Ekstraklasie.

Niemniej niezależnie od tego, jak zakończy się ten sezon, wszystko wskazuje na to, że nowy kontrakt z klubem podpisze Damian Dąbrowski. Według informacji, które przekazał Filip Trokielewicz z tygodnika „Piłka Nożna”, komunikat w tej kwestii może pojawić się niebawem, gdyż nowe rozbieżności nie powinny się już pojawić. Doświadczony pomocnik to jeden z kluczowych graczy drugiej linii Zagłębia Lubin.

W tym sezonie do tej pory Damian Dąbrowski rozegrał w sumie 21 spotkań i zanotował w nich trzy asysty. Łącznie na koncie 33-letniego defensywnego pomocnika jest blisko 120 spotkań w barwach Miedziowych. Na poziomie PKO Ekstraklasy z kolei uzbierał już 375 meczy. Ma więc spore szanse, aby wejść do „klubu 400”. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro.

Zobacz także: „Jaki kraj taki Yamal”. Polacy świętują mistrzostwo Portugalii